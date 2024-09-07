- Büyüme
İşlemler:
1 412
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (73.01%)
Zararla kapanan işlemler:
381 (26.98%)
En iyi işlem:
564.40 USD
En kötü işlem:
-206.48 USD
Brüt kâr:
9 572.05 USD (288 684 pips)
Brüt zarar:
-4 898.23 USD (203 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (114.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
569.72 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
58.58%
Maks. mevduat yükü:
24.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.35
Alış işlemleri:
621 (43.98%)
Satış işlemleri:
791 (56.02%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
3.31 USD
Ortalama kâr:
9.28 USD
Ortalama zarar:
-12.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-121.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-409.99 USD (4)
Aylık büyüme:
7.05%
Yıllık tahmin:
85.58%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.34 USD
Maksimum:
411.80 USD (7.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.67% (411.80 USD)
Varlığa göre:
44.00% (1 518.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1066
|AUDCAD
|117
|EURUSD
|67
|CHFJPY
|42
|GBPJPY
|29
|GBPUSD
|22
|GBPCAD
|20
|CADJPY
|16
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|10
|EURAUD
|3
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4K
|AUDCAD
|95
|EURUSD
|178
|CHFJPY
|44
|GBPJPY
|81
|GBPUSD
|203
|GBPCAD
|39
|CADJPY
|50
|USDCHF
|19
|AUDCHF
|-46
|EURAUD
|-14
|CADCHF
|11
|EURCHF
|4
|GBPCHF
|3
|NZDCAD
|4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|AUDCAD
|8.9K
|EURUSD
|4.4K
|CHFJPY
|6K
|GBPJPY
|9.2K
|GBPUSD
|21K
|GBPCAD
|1.7K
|CADJPY
|6.5K
|USDCHF
|816
|AUDCHF
|-3.7K
|EURAUD
|-2.3K
|CADCHF
|935
|EURCHF
|187
|GBPCHF
|226
|NZDCAD
|570
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +564.40 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +114.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
USGFX-Live2
|0.00 × 5
ICMarkets-Live19
|0.23 × 13
TickmillUK-Live03
|0.33 × 48
ICMarkets-Live09
|0.40 × 124
ICMarketsSC-Live10
|0.40 × 5
ICMarkets-Live06
|0.41 × 10473
ICMarkets-Live02
|0.43 × 82
XMUK-Real 20
|0.48 × 33
ViproMarkets-Live
|0.50 × 48
ICMarkets-Live05
|0.54 × 2062
Pepperstone-Demo02
|0.55 × 965
AirTradeMarketLLC-Live1
|0.63 × 8
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
ICMarketsSC-Live05
|0.70 × 10
ICMarkets-Live08
|0.71 × 1574
ICMarkets-Live10
|0.75 × 307
ICMarkets-Live15
|0.76 × 440
AxioryAsia-02Live
|0.77 × 1638
LiteForex-ECN2.com
|0.83 × 36
ICMarkets-Live17
|0.89 × 45
ICMarkets-Live11
|0.89 × 19
ICMarkets-Live22
|0.93 × 60
ICMarkets-Live03
|0.96 × 153
ICMarkets-Live16
|1.00 × 7
Using the EA strategy without manual intervention, the number of open positions is small and waiting patiently for the opportunity, and the account requires a starting capital of 3,000.
