Wei Yi Deng

XAU DWY Super

Wei Yi Deng
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 309%
ICMarkets-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 412
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (73.01%)
Zararla kapanan işlemler:
381 (26.98%)
En iyi işlem:
564.40 USD
En kötü işlem:
-206.48 USD
Brüt kâr:
9 572.05 USD (288 684 pips)
Brüt zarar:
-4 898.23 USD (203 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (114.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
569.72 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
58.58%
Maks. mevduat yükü:
24.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.35
Alış işlemleri:
621 (43.98%)
Satış işlemleri:
791 (56.02%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
3.31 USD
Ortalama kâr:
9.28 USD
Ortalama zarar:
-12.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-121.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-409.99 USD (4)
Aylık büyüme:
7.05%
Yıllık tahmin:
85.58%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.34 USD
Maksimum:
411.80 USD (7.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.67% (411.80 USD)
Varlığa göre:
44.00% (1 518.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1066
AUDCAD 117
EURUSD 67
CHFJPY 42
GBPJPY 29
GBPUSD 22
GBPCAD 20
CADJPY 16
USDCHF 11
AUDCHF 10
EURAUD 3
CADCHF 3
EURCHF 3
GBPCHF 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4K
AUDCAD 95
EURUSD 178
CHFJPY 44
GBPJPY 81
GBPUSD 203
GBPCAD 39
CADJPY 50
USDCHF 19
AUDCHF -46
EURAUD -14
CADCHF 11
EURCHF 4
GBPCHF 3
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
AUDCAD 8.9K
EURUSD 4.4K
CHFJPY 6K
GBPJPY 9.2K
GBPUSD 21K
GBPCAD 1.7K
CADJPY 6.5K
USDCHF 816
AUDCHF -3.7K
EURAUD -2.3K
CADCHF 935
EURCHF 187
GBPCHF 226
NZDCAD 570
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +564.40 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +114.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live19
0.23 × 13
TickmillUK-Live03
0.33 × 48
ICMarkets-Live09
0.40 × 124
ICMarketsSC-Live10
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.41 × 10473
ICMarkets-Live02
0.43 × 82
XMUK-Real 20
0.48 × 33
ViproMarkets-Live
0.50 × 48
ICMarkets-Live05
0.54 × 2062
Pepperstone-Demo02
0.55 × 965
AirTradeMarketLLC-Live1
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 10
ICMarkets-Live08
0.71 × 1574
ICMarkets-Live10
0.75 × 307
ICMarkets-Live15
0.76 × 440
AxioryAsia-02Live
0.77 × 1638
LiteForex-ECN2.com
0.83 × 36
ICMarkets-Live17
0.89 × 45
ICMarkets-Live11
0.89 × 19
ICMarkets-Live22
0.93 × 60
ICMarkets-Live03
0.96 × 153
ICMarkets-Live16
1.00 × 7
97 daha fazla...
Using the EA strategy without manual intervention, the number of open positions is small and waiting patiently for the opportunity, and the account requires a starting capital of 3,000.
İnceleme yok
2025.06.12 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 20:06
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 22:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.29 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 03:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.14 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.14 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.08 05:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.09 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.07 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.07 09:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAU DWY Super
Ayda 30 USD
309%
0
0
USD
4.1K
USD
57
62%
1 412
73%
59%
1.95
3.31
USD
44%
1:500
