Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 USGFX-Live2 0.00 × 5 ICMarkets-Live19 0.23 × 13 TickmillUK-Live03 0.33 × 48 ICMarkets-Live09 0.40 × 124 ICMarketsSC-Live10 0.40 × 5 ICMarkets-Live06 0.41 × 10473 ICMarkets-Live02 0.43 × 82 XMUK-Real 20 0.48 × 33 ViproMarkets-Live 0.50 × 48 ICMarkets-Live05 0.54 × 2062 Pepperstone-Demo02 0.55 × 965 AirTradeMarketLLC-Live1 0.63 × 8 ICMarketsSC-Live23 0.67 × 18 ICMarketsSC-Live05 0.70 × 10 ICMarkets-Live08 0.71 × 1574 ICMarkets-Live10 0.75 × 307 ICMarkets-Live15 0.76 × 440 AxioryAsia-02Live 0.77 × 1638 LiteForex-ECN2.com 0.83 × 36 ICMarkets-Live17 0.89 × 45 ICMarkets-Live11 0.89 × 19 ICMarkets-Live22 0.93 × 60 ICMarkets-Live03 0.96 × 153 ICMarkets-Live16 1.00 × 7 97 daha fazla...