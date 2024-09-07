SignauxSections
Wei Yi Deng

XAU DWY Super

Wei Yi Deng
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 307%
ICMarkets-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 407
Bénéfice trades:
1 026 (72.92%)
Perte trades:
381 (27.08%)
Meilleure transaction:
564.40 USD
Pire transaction:
-206.48 USD
Bénéfice brut:
9 555.36 USD (287 506 pips)
Perte brute:
-4 898.23 USD (203 156 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (114.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
569.72 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
58.58%
Charge de dépôt maximale:
24.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.31
Longs trades:
619 (43.99%)
Courts trades:
788 (56.01%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
3.31 USD
Bénéfice moyen:
9.31 USD
Perte moyenne:
-12.86 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-121.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-409.99 USD (4)
Croissance mensuelle:
6.60%
Prévision annuelle:
80.10%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.34 USD
Maximal:
411.80 USD (7.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.67% (411.80 USD)
Par fonds propres:
44.00% (1 518.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1064
AUDCAD 117
EURUSD 67
CHFJPY 41
GBPJPY 29
GBPUSD 22
GBPCAD 19
CADJPY 16
USDCHF 11
AUDCHF 10
EURAUD 3
CADCHF 3
EURCHF 3
NZDCAD 1
GBPCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4K
AUDCAD 95
EURUSD 178
CHFJPY 37
GBPJPY 81
GBPUSD 203
GBPCAD 37
CADJPY 50
USDCHF 19
AUDCHF -46
EURAUD -14
CADCHF 11
EURCHF 4
NZDCAD 4
GBPCHF 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
AUDCAD 8.9K
EURUSD 4.4K
CHFJPY 5.9K
GBPJPY 9.2K
GBPUSD 21K
GBPCAD 1.4K
CADJPY 6.5K
USDCHF 816
AUDCHF -3.7K
EURAUD -2.3K
CADCHF 935
EURCHF 187
NZDCAD 570
GBPCHF 127
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +564.40 USD
Pire transaction: -206 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +114.02 USD
Perte consécutive maximale: -121.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live19
0.23 × 13
TickmillUK-Live03
0.33 × 48
ICMarkets-Live09
0.40 × 124
ICMarketsSC-Live10
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.41 × 10473
ICMarkets-Live02
0.43 × 82
XMUK-Real 20
0.48 × 33
ViproMarkets-Live
0.50 × 48
ICMarkets-Live05
0.54 × 2062
Pepperstone-Demo02
0.55 × 965
AirTradeMarketLLC-Live1
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 10
ICMarkets-Live08
0.71 × 1574
ICMarkets-Live10
0.75 × 307
ICMarkets-Live15
0.76 × 440
AxioryAsia-02Live
0.77 × 1638
LiteForex-ECN2.com
0.83 × 36
ICMarkets-Live17
0.89 × 45
ICMarkets-Live11
0.89 × 19
ICMarkets-Live22
0.93 × 60
ICMarkets-Live03
0.96 × 153
ICMarkets-Live16
1.00 × 7
97 plus...
Using the EA strategy without manual intervention, the number of open positions is small and waiting patiently for the opportunity, and the account requires a starting capital of 3,000.
Aucun avis
2025.06.12 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 20:06
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 22:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.29 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 03:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.14 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.14 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.08 05:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.09 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.07 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.07 09:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.