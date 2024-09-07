SegnaliSezioni
Wei Yi Deng

XAU DWY Super

Wei Yi Deng
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 309%
ICMarkets-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 412
Profit Trade:
1 031 (73.01%)
Loss Trade:
381 (26.98%)
Best Trade:
564.40 USD
Worst Trade:
-206.48 USD
Profitto lordo:
9 572.05 USD (288 684 pips)
Perdita lorda:
-4 898.23 USD (203 156 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (114.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
569.72 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
58.58%
Massimo carico di deposito:
24.28%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.35
Long Trade:
621 (43.98%)
Short Trade:
791 (56.02%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
3.31 USD
Profitto medio:
9.28 USD
Perdita media:
-12.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-121.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-409.99 USD (4)
Crescita mensile:
7.05%
Previsione annuale:
85.58%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.34 USD
Massimale:
411.80 USD (7.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.67% (411.80 USD)
Per equità:
44.00% (1 518.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1066
AUDCAD 117
EURUSD 67
CHFJPY 42
GBPJPY 29
GBPUSD 22
GBPCAD 20
CADJPY 16
USDCHF 11
AUDCHF 10
EURAUD 3
CADCHF 3
EURCHF 3
GBPCHF 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4K
AUDCAD 95
EURUSD 178
CHFJPY 44
GBPJPY 81
GBPUSD 203
GBPCAD 39
CADJPY 50
USDCHF 19
AUDCHF -46
EURAUD -14
CADCHF 11
EURCHF 4
GBPCHF 3
NZDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
AUDCAD 8.9K
EURUSD 4.4K
CHFJPY 6K
GBPJPY 9.2K
GBPUSD 21K
GBPCAD 1.7K
CADJPY 6.5K
USDCHF 816
AUDCHF -3.7K
EURAUD -2.3K
CADCHF 935
EURCHF 187
GBPCHF 226
NZDCAD 570
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +564.40 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +114.02 USD
Massima perdita consecutiva: -121.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live19
0.23 × 13
TickmillUK-Live03
0.33 × 48
ICMarkets-Live09
0.40 × 124
ICMarketsSC-Live10
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.41 × 10473
ICMarkets-Live02
0.43 × 82
XMUK-Real 20
0.48 × 33
ViproMarkets-Live
0.50 × 48
ICMarkets-Live05
0.54 × 2062
Pepperstone-Demo02
0.55 × 965
AirTradeMarketLLC-Live1
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 10
ICMarkets-Live08
0.71 × 1574
ICMarkets-Live10
0.75 × 307
ICMarkets-Live15
0.76 × 440
AxioryAsia-02Live
0.77 × 1638
LiteForex-ECN2.com
0.83 × 36
ICMarkets-Live17
0.89 × 45
ICMarkets-Live11
0.89 × 19
ICMarkets-Live22
0.93 × 60
ICMarkets-Live03
0.96 × 153
ICMarkets-Live16
1.00 × 7
97 più
Using the EA strategy without manual intervention, the number of open positions is small and waiting patiently for the opportunity, and the account requires a starting capital of 3,000.
Non ci sono recensioni
2025.06.12 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 20:06
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 22:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.29 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 03:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.14 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.14 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.08 05:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.09 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.07 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.07 09:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
