- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 412
Profit Trade:
1 031 (73.01%)
Loss Trade:
381 (26.98%)
Best Trade:
564.40 USD
Worst Trade:
-206.48 USD
Profitto lordo:
9 572.05 USD (288 684 pips)
Perdita lorda:
-4 898.23 USD (203 156 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (114.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
569.72 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
58.58%
Massimo carico di deposito:
24.28%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.35
Long Trade:
621 (43.98%)
Short Trade:
791 (56.02%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
3.31 USD
Profitto medio:
9.28 USD
Perdita media:
-12.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-121.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-409.99 USD (4)
Crescita mensile:
7.05%
Previsione annuale:
85.58%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.34 USD
Massimale:
411.80 USD (7.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.67% (411.80 USD)
Per equità:
44.00% (1 518.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1066
|AUDCAD
|117
|EURUSD
|67
|CHFJPY
|42
|GBPJPY
|29
|GBPUSD
|22
|GBPCAD
|20
|CADJPY
|16
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|10
|EURAUD
|3
|CADCHF
|3
|EURCHF
|3
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4K
|AUDCAD
|95
|EURUSD
|178
|CHFJPY
|44
|GBPJPY
|81
|GBPUSD
|203
|GBPCAD
|39
|CADJPY
|50
|USDCHF
|19
|AUDCHF
|-46
|EURAUD
|-14
|CADCHF
|11
|EURCHF
|4
|GBPCHF
|3
|NZDCAD
|4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|AUDCAD
|8.9K
|EURUSD
|4.4K
|CHFJPY
|6K
|GBPJPY
|9.2K
|GBPUSD
|21K
|GBPCAD
|1.7K
|CADJPY
|6.5K
|USDCHF
|816
|AUDCHF
|-3.7K
|EURAUD
|-2.3K
|CADCHF
|935
|EURCHF
|187
|GBPCHF
|226
|NZDCAD
|570
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +564.40 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +114.02 USD
Massima perdita consecutiva: -121.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
USGFX-Live2
|0.00 × 5
ICMarkets-Live19
|0.23 × 13
TickmillUK-Live03
|0.33 × 48
ICMarkets-Live09
|0.40 × 124
ICMarketsSC-Live10
|0.40 × 5
ICMarkets-Live06
|0.41 × 10473
ICMarkets-Live02
|0.43 × 82
XMUK-Real 20
|0.48 × 33
ViproMarkets-Live
|0.50 × 48
ICMarkets-Live05
|0.54 × 2062
Pepperstone-Demo02
|0.55 × 965
AirTradeMarketLLC-Live1
|0.63 × 8
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
ICMarketsSC-Live05
|0.70 × 10
ICMarkets-Live08
|0.71 × 1574
ICMarkets-Live10
|0.75 × 307
ICMarkets-Live15
|0.76 × 440
AxioryAsia-02Live
|0.77 × 1638
LiteForex-ECN2.com
|0.83 × 36
ICMarkets-Live17
|0.89 × 45
ICMarkets-Live11
|0.89 × 19
ICMarkets-Live22
|0.93 × 60
ICMarkets-Live03
|0.96 × 153
ICMarkets-Live16
|1.00 × 7
Using the EA strategy without manual intervention, the number of open positions is small and waiting patiently for the opportunity, and the account requires a starting capital of 3,000.
