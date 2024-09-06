SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MT4Tolusios
Pascal Marcel Montag

MT4Tolusios

Pascal Marcel Montag
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 96%
Darwinex-Live-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 823
Kârla kapanan işlemler:
4 657 (79.97%)
Zararla kapanan işlemler:
1 166 (20.02%)
En iyi işlem:
7 127.72 USD
En kötü işlem:
-11 534.20 USD
Brüt kâr:
390 631.93 USD (1 252 679 pips)
Brüt zarar:
-295 071.96 USD (849 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (2 163.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 297.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.20%
Maks. mevduat yükü:
139.37%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
3 332 (57.22%)
Satış işlemleri:
2 491 (42.78%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
16.41 USD
Ortalama kâr:
83.88 USD
Ortalama zarar:
-253.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-697.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 622.38 USD (5)
Aylık büyüme:
0.87%
Yıllık tahmin:
11.00%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 463.32 USD
Maksimum:
37 089.68 USD (19.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.81% (30 529.53 USD)
Varlığa göre:
31.53% (55 381.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4192
GBPUSD 869
NZDCAD 355
AUDCAD 192
AUDNZD 156
USDJPY 43
EURUSD 15
AUDUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 80K
GBPUSD 6.8K
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 2.1K
AUDNZD 1.3K
USDJPY 321
EURUSD 553
AUDUSD 41
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 337K
GBPUSD 30K
NZDCAD 20K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 5.8K
USDJPY 9.4K
EURUSD 809
AUDUSD 275
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 127.72 USD
En kötü işlem: -11 534 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 163.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -697.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.04.22 19:44
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.4% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 22:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 22:57
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.55% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 20:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 17:22
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 03:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.24% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 19:53
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.68% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 18:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 02:45
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.31% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.23 22:28
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.09 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.08 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.24 10:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 19:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.13 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT4Tolusios
Ayda 45 USD
96%
0
0
USD
196K
USD
59
66%
5 823
79%
92%
1.32
16.41
USD
32%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.