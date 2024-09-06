- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 823
Profit Trade:
4 657 (79.97%)
Loss Trade:
1 166 (20.02%)
Best Trade:
7 127.72 USD
Worst Trade:
-11 534.20 USD
Profitto lordo:
390 631.93 USD (1 252 679 pips)
Perdita lorda:
-295 071.96 USD (849 181 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (2 163.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 297.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.20%
Massimo carico di deposito:
139.37%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
3 332 (57.22%)
Short Trade:
2 491 (42.78%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
16.41 USD
Profitto medio:
83.88 USD
Perdita media:
-253.06 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-697.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 622.38 USD (5)
Crescita mensile:
0.91%
Previsione annuale:
11.00%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 463.32 USD
Massimale:
37 089.68 USD (19.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.81% (30 529.53 USD)
Per equità:
31.53% (55 381.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4192
|GBPUSD
|869
|NZDCAD
|355
|AUDCAD
|192
|AUDNZD
|156
|USDJPY
|43
|EURUSD
|15
|AUDUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|80K
|GBPUSD
|6.8K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCAD
|2.1K
|AUDNZD
|1.3K
|USDJPY
|321
|EURUSD
|553
|AUDUSD
|41
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|337K
|GBPUSD
|30K
|NZDCAD
|20K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|5.8K
|USDJPY
|9.4K
|EURUSD
|809
|AUDUSD
|275
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 127.72 USD
Worst Trade: -11 534 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 163.99 USD
Massima perdita consecutiva: -697.72 USD
