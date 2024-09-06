SegnaliSezioni
Pascal Marcel Montag

MT4Tolusios

Pascal Marcel Montag
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2024 96%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 823
Profit Trade:
4 657 (79.97%)
Loss Trade:
1 166 (20.02%)
Best Trade:
7 127.72 USD
Worst Trade:
-11 534.20 USD
Profitto lordo:
390 631.93 USD (1 252 679 pips)
Perdita lorda:
-295 071.96 USD (849 181 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (2 163.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 297.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.20%
Massimo carico di deposito:
139.37%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
3 332 (57.22%)
Short Trade:
2 491 (42.78%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
16.41 USD
Profitto medio:
83.88 USD
Perdita media:
-253.06 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-697.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 622.38 USD (5)
Crescita mensile:
0.91%
Previsione annuale:
11.00%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 463.32 USD
Massimale:
37 089.68 USD (19.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.81% (30 529.53 USD)
Per equità:
31.53% (55 381.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4192
GBPUSD 869
NZDCAD 355
AUDCAD 192
AUDNZD 156
USDJPY 43
EURUSD 15
AUDUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 80K
GBPUSD 6.8K
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 2.1K
AUDNZD 1.3K
USDJPY 321
EURUSD 553
AUDUSD 41
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 337K
GBPUSD 30K
NZDCAD 20K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 5.8K
USDJPY 9.4K
EURUSD 809
AUDUSD 275
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 127.72 USD
Worst Trade: -11 534 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 163.99 USD
Massima perdita consecutiva: -697.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT4Tolusios
45USD al mese
96%
0
0
USD
196K
USD
59
66%
5 823
79%
92%
1.32
16.41
USD
32%
1:200
Copia

