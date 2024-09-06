SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT4Tolusios
Pascal Marcel Montag

MT4Tolusios

Pascal Marcel Montag
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2024 96%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 818
Bénéfice trades:
4 654 (79.99%)
Perte trades:
1 164 (20.01%)
Meilleure transaction:
7 127.72 USD
Pire transaction:
-11 534.20 USD
Bénéfice brut:
390 612.33 USD (1 250 865 pips)
Perte brute:
-295 048.76 USD (847 183 pips)
Gains consécutifs maximales:
87 (2 163.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 297.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
92.20%
Charge de dépôt maximale:
139.37%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.58
Longs trades:
3 327 (57.18%)
Courts trades:
2 491 (42.82%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
16.43 USD
Bénéfice moyen:
83.93 USD
Perte moyenne:
-253.48 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-697.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 622.38 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.92%
Prévision annuelle:
11.12%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 463.32 USD
Maximal:
37 089.68 USD (19.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.81% (30 529.53 USD)
Par fonds propres:
31.53% (55 381.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4187
GBPUSD 869
NZDCAD 355
AUDCAD 192
AUDNZD 156
USDJPY 43
EURUSD 15
AUDUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 80K
GBPUSD 6.8K
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 2.1K
AUDNZD 1.3K
USDJPY 321
EURUSD 553
AUDUSD 41
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 337K
GBPUSD 30K
NZDCAD 20K
AUDCAD 1.6K
AUDNZD 5.8K
USDJPY 9.4K
EURUSD 809
AUDUSD 275
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 127.72 USD
Pire transaction: -11 534 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 163.99 USD
Perte consécutive maximale: -697.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.04.22 19:44
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.4% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 22:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 22:57
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.55% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 20:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 17:22
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 03:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 17:16
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.24% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 19:53
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.68% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 18:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 02:45
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.31% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.23 22:28
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.09 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.08 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.24 10:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 19:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.13 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
