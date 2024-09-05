SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RAT 1_LAZY TMGM424
Yui Ming Wan

RAT 1_LAZY TMGM424

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 919
Kârla kapanan işlemler:
2 344 (80.30%)
Zararla kapanan işlemler:
575 (19.70%)
En iyi işlem:
1 113.21 USD
En kötü işlem:
-177.42 USD
Brüt kâr:
11 474.09 USD (515 073 pips)
Brüt zarar:
-6 904.72 USD (445 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (77.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 237.51 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.72
Alış işlemleri:
1 465 (50.19%)
Satış işlemleri:
1 454 (49.81%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
4.90 USD
Ortalama zarar:
-12.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-968.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-968.35 USD (12)
Aylık büyüme:
1.73%
Yıllık tahmin:
22.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
968.35 USD (7.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.88% (957.54 USD)
Varlığa göre:
76.53% (9 063.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 605
GBPAUD 565
EURJPY 435
NZDUSD 262
AUDUSD 237
USDCHF 232
AUDCHF 185
EURCHF 155
USDCNH 98
EURUSD 71
AUDNZD 27
USDSGD 24
CADCHF 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 652
GBPAUD 422
EURJPY 226
NZDUSD 185
AUDUSD 1.5K
USDCHF 584
AUDCHF 580
EURCHF 368
USDCNH 12
EURUSD -246
AUDNZD 142
USDSGD 53
CADCHF 127
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 20K
GBPAUD 1.5K
EURJPY 5.8K
NZDUSD -23K
AUDUSD 23K
USDCHF 1.4K
AUDCHF 25K
EURCHF 21K
USDCNH -1.8K
EURUSD -9.3K
AUDNZD -937
USDSGD 3.5K
CADCHF 7.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 113.21 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +77.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -968.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 152
Exness-Real18
1.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.03.05 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 14:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 11:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 04:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 03:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.05 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RAT 1_LAZY TMGM424
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
10K
USD
56
100%
2 919
80%
100%
1.66
1.57
USD
77%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.