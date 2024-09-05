SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RAT 1_LAZY TMGM424
Yui Ming Wan

RAT 1_LAZY TMGM424

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 916
Bénéfice trades:
2 342 (80.31%)
Perte trades:
574 (19.68%)
Meilleure transaction:
1 113.21 USD
Pire transaction:
-177.42 USD
Bénéfice brut:
11 468.69 USD (514 585 pips)
Perte brute:
-6 901.01 USD (444 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (77.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 237.51 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.64%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.72
Longs trades:
1 462 (50.14%)
Courts trades:
1 454 (49.86%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
1.57 USD
Bénéfice moyen:
4.90 USD
Perte moyenne:
-12.02 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-968.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-968.35 USD (12)
Croissance mensuelle:
1.87%
Prévision annuelle:
22.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
968.35 USD (7.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.88% (957.54 USD)
Par fonds propres:
76.53% (9 063.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 605
GBPAUD 562
EURJPY 435
NZDUSD 262
AUDUSD 237
USDCHF 232
AUDCHF 185
EURCHF 155
USDCNH 98
EURUSD 71
AUDNZD 27
USDSGD 24
CADCHF 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 652
GBPAUD 421
EURJPY 226
NZDUSD 185
AUDUSD 1.5K
USDCHF 584
AUDCHF 580
EURCHF 368
USDCNH 12
EURUSD -246
AUDNZD 142
USDSGD 53
CADCHF 127
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 20K
GBPAUD 1.6K
EURJPY 5.8K
NZDUSD -23K
AUDUSD 23K
USDCHF 1.4K
AUDCHF 25K
EURCHF 21K
USDCNH -1.8K
EURUSD -9.3K
AUDNZD -937
USDSGD 3.5K
CADCHF 7.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 113.21 USD
Pire transaction: -177 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +77.20 USD
Perte consécutive maximale: -968.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 152
Exness-Real18
1.67 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.03.05 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 14:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 11:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 04:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 03:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.05 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RAT 1_LAZY TMGM424
30 USD par mois
46%
0
0
USD
10K
USD
56
100%
2 916
80%
100%
1.66
1.57
USD
77%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.