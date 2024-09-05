- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 919
Profit Trade:
2 344 (80.30%)
Loss Trade:
575 (19.70%)
Best Trade:
1 113.21 USD
Worst Trade:
-177.42 USD
Profitto lordo:
11 474.09 USD (515 073 pips)
Perdita lorda:
-6 904.72 USD (445 162 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (77.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 237.51 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.64%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
1 465 (50.19%)
Short Trade:
1 454 (49.81%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
4.90 USD
Perdita media:
-12.01 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-968.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-968.35 USD (12)
Crescita mensile:
1.88%
Previsione annuale:
22.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
968.35 USD (7.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.88% (957.54 USD)
Per equità:
76.53% (9 063.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|605
|GBPAUD
|565
|EURJPY
|435
|NZDUSD
|262
|AUDUSD
|237
|USDCHF
|232
|AUDCHF
|185
|EURCHF
|155
|USDCNH
|98
|EURUSD
|71
|AUDNZD
|27
|USDSGD
|24
|CADCHF
|23
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|652
|GBPAUD
|422
|EURJPY
|226
|NZDUSD
|185
|AUDUSD
|1.5K
|USDCHF
|584
|AUDCHF
|580
|EURCHF
|368
|USDCNH
|12
|EURUSD
|-246
|AUDNZD
|142
|USDSGD
|53
|CADCHF
|127
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|20K
|GBPAUD
|1.5K
|EURJPY
|5.8K
|NZDUSD
|-23K
|AUDUSD
|23K
|USDCHF
|1.4K
|AUDCHF
|25K
|EURCHF
|21K
|USDCNH
|-1.8K
|EURUSD
|-9.3K
|AUDNZD
|-937
|USDSGD
|3.5K
|CADCHF
|7.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 113.21 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +77.20 USD
Massima perdita consecutiva: -968.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.19 × 152
|
Exness-Real18
|1.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
56
100%
2 919
80%
100%
1.66
1.57
USD
USD
77%
1:500