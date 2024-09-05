SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RAT 1_LAZY TMGM424
Yui Ming Wan

RAT 1_LAZY TMGM424

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 919
Profit Trade:
2 344 (80.30%)
Loss Trade:
575 (19.70%)
Best Trade:
1 113.21 USD
Worst Trade:
-177.42 USD
Profitto lordo:
11 474.09 USD (515 073 pips)
Perdita lorda:
-6 904.72 USD (445 162 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (77.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 237.51 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.64%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
1 465 (50.19%)
Short Trade:
1 454 (49.81%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
4.90 USD
Perdita media:
-12.01 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-968.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-968.35 USD (12)
Crescita mensile:
1.88%
Previsione annuale:
22.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
968.35 USD (7.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.88% (957.54 USD)
Per equità:
76.53% (9 063.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 605
GBPAUD 565
EURJPY 435
NZDUSD 262
AUDUSD 237
USDCHF 232
AUDCHF 185
EURCHF 155
USDCNH 98
EURUSD 71
AUDNZD 27
USDSGD 24
CADCHF 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 652
GBPAUD 422
EURJPY 226
NZDUSD 185
AUDUSD 1.5K
USDCHF 584
AUDCHF 580
EURCHF 368
USDCNH 12
EURUSD -246
AUDNZD 142
USDSGD 53
CADCHF 127
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 20K
GBPAUD 1.5K
EURJPY 5.8K
NZDUSD -23K
AUDUSD 23K
USDCHF 1.4K
AUDCHF 25K
EURCHF 21K
USDCNH -1.8K
EURUSD -9.3K
AUDNZD -937
USDSGD 3.5K
CADCHF 7.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 113.21 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +77.20 USD
Massima perdita consecutiva: -968.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 152
Exness-Real18
1.67 × 3
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.