SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZACK_P5 KSKD_8YR TMGM948
Yui Ming Wan

ZACK_P5 KSKD_8YR TMGM948

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 32%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 710
Kârla kapanan işlemler:
2 131 (78.63%)
Zararla kapanan işlemler:
579 (21.37%)
En iyi işlem:
1 809.31 USD
En kötü işlem:
-418.35 USD
Brüt kâr:
19 530.35 USD (544 131 pips)
Brüt zarar:
-13 321.51 USD (463 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (88.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 073.65 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
47.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
1 369 (50.52%)
Satış işlemleri:
1 341 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.29 USD
Ortalama kâr:
9.16 USD
Ortalama zarar:
-23.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-855.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 068.36 USD (8)
Aylık büyüme:
1.23%
Yıllık tahmin:
16.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 068.36 USD (8.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.10% (2 068.36 USD)
Varlığa göre:
91.72% (19 377.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 742
AUDCAD 606
EURJPY 374
NZDUSD 221
EURUSD 110
USDCHF 103
AUDUSD 100
USDCNH 94
AUDCHF 83
NZDCAD 76
AUDNZD 49
GBPNZD 48
EURCHF 48
CADCHF 36
USDCAD 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 654
AUDCAD 1.4K
EURJPY 202
NZDUSD -184
EURUSD 593
USDCHF 1K
AUDUSD 1.3K
USDCNH 16
AUDCHF 331
NZDCAD 278
AUDNZD 112
GBPNZD 142
EURCHF 457
CADCHF 196
USDCAD -337
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -31K
AUDCAD 24K
EURJPY 5K
NZDUSD -26K
EURUSD 22K
USDCHF 23K
AUDUSD 22K
USDCNH -1.1K
AUDCHF 18K
NZDCAD 11K
AUDNZD 13K
GBPNZD 3.7K
EURCHF 12K
CADCHF 13K
USDCAD -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 809.31 USD
En kötü işlem: -418 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +88.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -855.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
1.25 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 22:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 18:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 02:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 05:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZACK_P5 KSKD_8YR TMGM948
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
20K
USD
56
100%
2 710
78%
100%
1.46
2.29
USD
92%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.