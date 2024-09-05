- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 710
Profit Trade:
2 131 (78.63%)
Loss Trade:
579 (21.37%)
Best Trade:
1 809.31 USD
Worst Trade:
-418.35 USD
Profitto lordo:
19 530.35 USD (544 131 pips)
Perdita lorda:
-13 321.51 USD (463 268 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (88.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 073.65 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
47.40%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
1 369 (50.52%)
Short Trade:
1 341 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
9.16 USD
Perdita media:
-23.01 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-855.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 068.36 USD (8)
Crescita mensile:
1.28%
Previsione annuale:
16.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 068.36 USD (8.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.10% (2 068.36 USD)
Per equità:
91.72% (19 377.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|742
|AUDCAD
|606
|EURJPY
|374
|NZDUSD
|221
|EURUSD
|110
|USDCHF
|103
|AUDUSD
|100
|USDCNH
|94
|AUDCHF
|83
|NZDCAD
|76
|AUDNZD
|49
|GBPNZD
|48
|EURCHF
|48
|CADCHF
|36
|USDCAD
|20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|654
|AUDCAD
|1.4K
|EURJPY
|202
|NZDUSD
|-184
|EURUSD
|593
|USDCHF
|1K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCNH
|16
|AUDCHF
|331
|NZDCAD
|278
|AUDNZD
|112
|GBPNZD
|142
|EURCHF
|457
|CADCHF
|196
|USDCAD
|-337
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-31K
|AUDCAD
|24K
|EURJPY
|5K
|NZDUSD
|-26K
|EURUSD
|22K
|USDCHF
|23K
|AUDUSD
|22K
|USDCNH
|-1.1K
|AUDCHF
|18K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|13K
|GBPNZD
|3.7K
|EURCHF
|12K
|CADCHF
|13K
|USDCAD
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 809.31 USD
Worst Trade: -418 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +88.30 USD
Massima perdita consecutiva: -855.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 8
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.19 × 169
|
Exness-Real18
|1.25 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
56
100%
2 710
78%
100%
1.46
2.29
USD
USD
92%
1:500