SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ZACK_P5 KSKD_8YR TMGM948
Yui Ming Wan

ZACK_P5 KSKD_8YR TMGM948

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 32%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 710
Profit Trade:
2 131 (78.63%)
Loss Trade:
579 (21.37%)
Best Trade:
1 809.31 USD
Worst Trade:
-418.35 USD
Profitto lordo:
19 530.35 USD (544 131 pips)
Perdita lorda:
-13 321.51 USD (463 268 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (88.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 073.65 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
47.40%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
1 369 (50.52%)
Short Trade:
1 341 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
9.16 USD
Perdita media:
-23.01 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-855.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 068.36 USD (8)
Crescita mensile:
1.28%
Previsione annuale:
16.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 068.36 USD (8.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.10% (2 068.36 USD)
Per equità:
91.72% (19 377.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 742
AUDCAD 606
EURJPY 374
NZDUSD 221
EURUSD 110
USDCHF 103
AUDUSD 100
USDCNH 94
AUDCHF 83
NZDCAD 76
AUDNZD 49
GBPNZD 48
EURCHF 48
CADCHF 36
USDCAD 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 654
AUDCAD 1.4K
EURJPY 202
NZDUSD -184
EURUSD 593
USDCHF 1K
AUDUSD 1.3K
USDCNH 16
AUDCHF 331
NZDCAD 278
AUDNZD 112
GBPNZD 142
EURCHF 457
CADCHF 196
USDCAD -337
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -31K
AUDCAD 24K
EURJPY 5K
NZDUSD -26K
EURUSD 22K
USDCHF 23K
AUDUSD 22K
USDCNH -1.1K
AUDCHF 18K
NZDCAD 11K
AUDNZD 13K
GBPNZD 3.7K
EURCHF 12K
CADCHF 13K
USDCAD -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 809.31 USD
Worst Trade: -418 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +88.30 USD
Massima perdita consecutiva: -855.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
1.25 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 22:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 18:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 02:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 05:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZACK_P5 KSKD_8YR TMGM948
30USD al mese
32%
0
0
USD
20K
USD
56
100%
2 710
78%
100%
1.46
2.29
USD
92%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.