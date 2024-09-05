SignauxSections
Yui Ming Wan

ZACK_P5 KSKD_8YR TMGM948

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 32%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 710
Bénéfice trades:
2 131 (78.63%)
Perte trades:
579 (21.37%)
Meilleure transaction:
1 809.31 USD
Pire transaction:
-418.35 USD
Bénéfice brut:
19 530.35 USD (544 131 pips)
Perte brute:
-13 321.51 USD (463 268 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (88.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 073.65 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
47.40%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
1 369 (50.52%)
Courts trades:
1 341 (49.48%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
9.16 USD
Perte moyenne:
-23.01 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-855.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 068.36 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.33%
Prévision annuelle:
16.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 068.36 USD (8.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.10% (2 068.36 USD)
Par fonds propres:
91.72% (19 377.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 742
AUDCAD 606
EURJPY 374
NZDUSD 221
EURUSD 110
USDCHF 103
AUDUSD 100
USDCNH 94
AUDCHF 83
NZDCAD 76
AUDNZD 49
GBPNZD 48
EURCHF 48
CADCHF 36
USDCAD 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 654
AUDCAD 1.4K
EURJPY 202
NZDUSD -184
EURUSD 593
USDCHF 1K
AUDUSD 1.3K
USDCNH 16
AUDCHF 331
NZDCAD 278
AUDNZD 112
GBPNZD 142
EURCHF 457
CADCHF 196
USDCAD -337
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -31K
AUDCAD 24K
EURJPY 5K
NZDUSD -26K
EURUSD 22K
USDCHF 23K
AUDUSD 22K
USDCNH -1.1K
AUDCHF 18K
NZDCAD 11K
AUDNZD 13K
GBPNZD 3.7K
EURCHF 12K
CADCHF 13K
USDCAD -23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 809.31 USD
Pire transaction: -418 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +88.30 USD
Perte consécutive maximale: -855.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 22:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 18:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 02:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 05:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZACK_P5 KSKD_8YR TMGM948
30 USD par mois
32%
0
0
USD
20K
USD
56
100%
2 710
78%
100%
1.46
2.29
USD
92%
1:500
