Yui Ming Wan

ZACK_P4 LKS_8YR_1M_2M TMGM947

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 39%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 879
Kârla kapanan işlemler:
2 267 (78.74%)
Zararla kapanan işlemler:
612 (21.26%)
En iyi işlem:
1 803.55 USD
En kötü işlem:
-407.43 USD
Brüt kâr:
19 902.11 USD (601 803 pips)
Brüt zarar:
-12 385.20 USD (474 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (75.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 140.25 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
1 409 (48.94%)
Satış işlemleri:
1 470 (51.06%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
8.78 USD
Ortalama zarar:
-20.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 396.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 396.41 USD (9)
Aylık büyüme:
2.17%
Yıllık tahmin:
26.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 138.77 USD (12.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.05% (3 113.00 USD)
Varlığa göre:
83.18% (19 340.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 661
AUDCAD 624
EURJPY 386
GBPNZD 290
NZDUSD 232
AUDUSD 142
USDSGD 141
EURUSD 111
AUDCHF 86
AUDNZD 76
CADCHF 52
EURCHF 48
USDCAD 20
AUDSGD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.1K
AUDCAD 1.4K
EURJPY 193
GBPNZD 611
NZDUSD -244
AUDUSD 1.9K
USDSGD 416
EURUSD 604
AUDCHF 321
AUDNZD 276
CADCHF 676
EURCHF 538
USDCAD -240
AUDSGD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -25K
AUDCAD 29K
EURJPY 5.7K
GBPNZD 35K
NZDUSD -20K
AUDUSD 32K
USDSGD 20K
EURUSD 22K
AUDCHF 17K
AUDNZD 15K
CADCHF 9K
EURCHF 12K
USDCAD -23K
AUDSGD 818
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 803.55 USD
En kötü işlem: -407 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +75.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 396.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 165
Exness-Real18
1.67 × 3
