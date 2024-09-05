SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ZACK_P4 LKS_8YR_1M_2M TMGM947
Yui Ming Wan

ZACK_P4 LKS_8YR_1M_2M TMGM947

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 39%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 878
Bénéfice trades:
2 266 (78.73%)
Perte trades:
612 (21.26%)
Meilleure transaction:
1 803.55 USD
Pire transaction:
-407.43 USD
Bénéfice brut:
19 901.50 USD (601 716 pips)
Perte brute:
-12 385.20 USD (474 712 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (75.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 140.25 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
21.04%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.39
Longs trades:
1 409 (48.96%)
Courts trades:
1 469 (51.04%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
2.61 USD
Bénéfice moyen:
8.78 USD
Perte moyenne:
-20.24 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-2 396.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 396.41 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.17%
Prévision annuelle:
26.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 138.77 USD (12.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.05% (3 113.00 USD)
Par fonds propres:
83.18% (19 340.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 661
AUDCAD 624
EURJPY 386
GBPNZD 290
NZDUSD 232
AUDUSD 142
USDSGD 141
EURUSD 111
AUDCHF 86
AUDNZD 76
CADCHF 52
EURCHF 48
USDCAD 20
AUDSGD 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.1K
AUDCAD 1.4K
EURJPY 193
GBPNZD 611
NZDUSD -244
AUDUSD 1.9K
USDSGD 416
EURUSD 604
AUDCHF 321
AUDNZD 276
CADCHF 676
EURCHF 538
USDCAD -240
AUDSGD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -25K
AUDCAD 29K
EURJPY 5.7K
GBPNZD 35K
NZDUSD -20K
AUDUSD 32K
USDSGD 20K
EURUSD 22K
AUDCHF 17K
AUDNZD 15K
CADCHF 9K
EURCHF 12K
USDCAD -23K
AUDSGD 731
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 803.55 USD
Pire transaction: -407 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +75.19 USD
Perte consécutive maximale: -2 396.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 165
Exness-Real18
1.67 × 3
Aucun avis
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 01:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 05:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 03:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 09:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 19:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 17:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
