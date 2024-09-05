SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

ZACK_P4 LKS_8YR_1M_2M TMGM947

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 39%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 879
Profit Trade:
2 267 (78.74%)
Loss Trade:
612 (21.26%)
Best Trade:
1 803.55 USD
Worst Trade:
-407.43 USD
Profitto lordo:
19 902.11 USD (601 803 pips)
Perdita lorda:
-12 385.20 USD (474 712 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (75.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 140.25 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.04%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.39
Long Trade:
1 409 (48.94%)
Short Trade:
1 470 (51.06%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-20.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-2 396.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 396.41 USD (9)
Crescita mensile:
2.17%
Previsione annuale:
26.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 138.77 USD (12.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.05% (3 113.00 USD)
Per equità:
83.18% (19 340.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 661
AUDCAD 624
EURJPY 386
GBPNZD 290
NZDUSD 232
AUDUSD 142
USDSGD 141
EURUSD 111
AUDCHF 86
AUDNZD 76
CADCHF 52
EURCHF 48
USDCAD 20
AUDSGD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.1K
AUDCAD 1.4K
EURJPY 193
GBPNZD 611
NZDUSD -244
AUDUSD 1.9K
USDSGD 416
EURUSD 604
AUDCHF 321
AUDNZD 276
CADCHF 676
EURCHF 538
USDCAD -240
AUDSGD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -25K
AUDCAD 29K
EURJPY 5.7K
GBPNZD 35K
NZDUSD -20K
AUDUSD 32K
USDSGD 20K
EURUSD 22K
AUDCHF 17K
AUDNZD 15K
CADCHF 9K
EURCHF 12K
USDCAD -23K
AUDSGD 818
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 803.55 USD
Worst Trade: -407 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +75.19 USD
Massima perdita consecutiva: -2 396.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 165
Exness-Real18
1.67 × 3
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.