- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 879
Profit Trade:
2 267 (78.74%)
Loss Trade:
612 (21.26%)
Best Trade:
1 803.55 USD
Worst Trade:
-407.43 USD
Profitto lordo:
19 902.11 USD (601 803 pips)
Perdita lorda:
-12 385.20 USD (474 712 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (75.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 140.25 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.04%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.39
Long Trade:
1 409 (48.94%)
Short Trade:
1 470 (51.06%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-20.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-2 396.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 396.41 USD (9)
Crescita mensile:
2.17%
Previsione annuale:
26.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 138.77 USD (12.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.05% (3 113.00 USD)
Per equità:
83.18% (19 340.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|661
|AUDCAD
|624
|EURJPY
|386
|GBPNZD
|290
|NZDUSD
|232
|AUDUSD
|142
|USDSGD
|141
|EURUSD
|111
|AUDCHF
|86
|AUDNZD
|76
|CADCHF
|52
|EURCHF
|48
|USDCAD
|20
|AUDSGD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.1K
|AUDCAD
|1.4K
|EURJPY
|193
|GBPNZD
|611
|NZDUSD
|-244
|AUDUSD
|1.9K
|USDSGD
|416
|EURUSD
|604
|AUDCHF
|321
|AUDNZD
|276
|CADCHF
|676
|EURCHF
|538
|USDCAD
|-240
|AUDSGD
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-25K
|AUDCAD
|29K
|EURJPY
|5.7K
|GBPNZD
|35K
|NZDUSD
|-20K
|AUDUSD
|32K
|USDSGD
|20K
|EURUSD
|22K
|AUDCHF
|17K
|AUDNZD
|15K
|CADCHF
|9K
|EURCHF
|12K
|USDCAD
|-23K
|AUDSGD
|818
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 803.55 USD
Worst Trade: -407 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +75.19 USD
Massima perdita consecutiva: -2 396.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.19 × 165
|
Exness-Real18
|1.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
39%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
56
100%
2 879
78%
100%
1.60
2.61
USD
USD
83%
1:500