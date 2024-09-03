SinyallerBölümler
Groupe Perdigau Investissements

Pedro

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 51%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 809
Kârla kapanan işlemler:
4 193 (87.19%)
Zararla kapanan işlemler:
616 (12.81%)
En iyi işlem:
1 136.65 EUR
En kötü işlem:
-625.52 EUR
Brüt kâr:
45 201.24 EUR (231 034 pips)
Brüt zarar:
-27 877.33 EUR (177 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (509.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 548.82 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
85.41%
Maks. mevduat yükü:
9.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
5.41
Alış işlemleri:
2 662 (55.35%)
Satış işlemleri:
2 147 (44.65%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
3.60 EUR
Ortalama kâr:
10.78 EUR
Ortalama zarar:
-45.26 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 385.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 385.89 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.07%
Yıllık tahmin:
26.48%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 633.11 EUR
Maksimum:
3 202.02 EUR (9.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.43% (3 202.02 EUR)
Varlığa göre:
23.85% (10 312.20 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 2607
GBPUSD+ 1219
USDJPY+ 320
USDCHF+ 312
XAUUSD+ 168
AUDNZD+ 75
NZDCAD+ 54
AUDCAD+ 54
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 8.9K
GBPUSD+ 7K
USDJPY+ 361
USDCHF+ 175
XAUUSD+ 2.2K
AUDNZD+ 369
NZDCAD+ 422
AUDCAD+ 348
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 14K
GBPUSD+ 19K
USDJPY+ 3.5K
USDCHF+ -4.7K
XAUUSD+ 12K
AUDNZD+ 3.8K
NZDCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 136.65 EUR
En kötü işlem: -626 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +509.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 385.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2024.10.23 17:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.09 12:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.06 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
