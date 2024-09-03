SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pedro
Groupe Perdigau Investissements

Pedro

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 51%
VantageInternational-Live 16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 809
Profit Trade:
4 193 (87.19%)
Loss Trade:
616 (12.81%)
Best Trade:
1 136.65 EUR
Worst Trade:
-625.52 EUR
Profitto lordo:
45 201.24 EUR (231 034 pips)
Perdita lorda:
-27 877.33 EUR (177 183 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (509.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 548.82 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
85.41%
Massimo carico di deposito:
9.67%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
5.41
Long Trade:
2 662 (55.35%)
Short Trade:
2 147 (44.65%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
3.60 EUR
Profitto medio:
10.78 EUR
Perdita media:
-45.26 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-2 385.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 385.89 EUR (5)
Crescita mensile:
2.16%
Previsione annuale:
26.48%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 633.11 EUR
Massimale:
3 202.02 EUR (9.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.43% (3 202.02 EUR)
Per equità:
23.85% (10 312.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 2607
GBPUSD+ 1219
USDJPY+ 320
USDCHF+ 312
XAUUSD+ 168
AUDNZD+ 75
NZDCAD+ 54
AUDCAD+ 54
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 8.9K
GBPUSD+ 7K
USDJPY+ 361
USDCHF+ 175
XAUUSD+ 2.2K
AUDNZD+ 369
NZDCAD+ 422
AUDCAD+ 348
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 14K
GBPUSD+ 19K
USDJPY+ 3.5K
USDCHF+ -4.7K
XAUUSD+ 12K
AUDNZD+ 3.8K
NZDCAD+ 3.3K
AUDCAD+ 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 136.65 EUR
Worst Trade: -626 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +509.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 385.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2024.10.23 17:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.09 12:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.06 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pedro
30USD al mese
51%
0
0
USD
49K
EUR
68
99%
4 809
87%
85%
1.62
3.60
EUR
24%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.