Groupe Perdigau Investissements

Pedro

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 51%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 807
Bénéfice trades:
4 191 (87.18%)
Perte trades:
616 (12.81%)
Meilleure transaction:
1 136.65 EUR
Pire transaction:
-625.52 EUR
Bénéfice brut:
45 187.43 EUR (230 799 pips)
Perte brute:
-27 877.33 EUR (177 183 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (509.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 548.82 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
85.41%
Charge de dépôt maximale:
9.67%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
5.41
Longs trades:
2 660 (55.34%)
Courts trades:
2 147 (44.66%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
3.60 EUR
Bénéfice moyen:
10.78 EUR
Perte moyenne:
-45.26 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 385.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 385.89 EUR (5)
Croissance mensuelle:
2.18%
Prévision annuelle:
26.99%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 633.11 EUR
Maximal:
3 202.02 EUR (9.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.43% (3 202.02 EUR)
Par fonds propres:
23.85% (10 312.20 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 2607
GBPUSD+ 1219
USDJPY+ 320
USDCHF+ 312
XAUUSD+ 168
AUDNZD+ 75
AUDCAD+ 54
NZDCAD+ 52
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 8.9K
GBPUSD+ 7K
USDJPY+ 361
USDCHF+ 175
XAUUSD+ 2.2K
AUDNZD+ 369
AUDCAD+ 348
NZDCAD+ 406
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 14K
GBPUSD+ 19K
USDJPY+ 3.5K
USDCHF+ -4.7K
XAUUSD+ 12K
AUDNZD+ 3.8K
AUDCAD+ 2.9K
NZDCAD+ 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 136.65 EUR
Pire transaction: -626 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +509.91 EUR
Perte consécutive maximale: -2 385.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2024.10.23 17:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.09 12:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.06 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
