Sinyaller / MetaTrader 4 / Long termer
Jyden John Kirkpatrick

Long termer

Jyden John Kirkpatrick
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 42%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13 768
Kârla kapanan işlemler:
9 015 (65.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 753 (34.52%)
En iyi işlem:
2 478.07 AUD
En kötü işlem:
-958.95 AUD
Brüt kâr:
116 971.78 AUD (1 508 909 pips)
Brüt zarar:
-104 897.12 AUD (1 552 405 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (41.66 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
4 394.68 AUD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
32.27%
Maks. mevduat yükü:
19.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
333
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
7 288 (52.93%)
Satış işlemleri:
6 480 (47.07%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.88 AUD
Ortalama kâr:
12.98 AUD
Ortalama zarar:
-22.07 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
114 (-35.38 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 321.82 AUD (17)
Aylık büyüme:
2.82%
Yıllık tahmin:
35.65%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 761.85 AUD
Maksimum:
9 788.55 AUD (21.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.40% (9 788.55 AUD)
Varlığa göre:
18.67% (7 690.22 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7442
GBPUSD 4229
EURUSD 1552
USDJPY 469
AUDCAD 76
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1
GBPUSD 8.6K
EURUSD 810
USDJPY -387
AUDCAD 141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -46K
GBPUSD -4.8K
EURUSD 8.6K
USDJPY -2.1K
AUDCAD 955
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 478.07 AUD
En kötü işlem: -959 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +41.66 AUD
Maksimum ardışık zarar: -35.38 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
LifeCM-Xchange
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 10
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 21
FIT-Real
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Cent.com
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 11
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.04 × 217
İnceleme yok
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 09:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.