- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13 768
Kârla kapanan işlemler:
9 015 (65.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 753 (34.52%)
En iyi işlem:
2 478.07 AUD
En kötü işlem:
-958.95 AUD
Brüt kâr:
116 971.78 AUD (1 508 909 pips)
Brüt zarar:
-104 897.12 AUD (1 552 405 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (41.66 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
4 394.68 AUD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
32.27%
Maks. mevduat yükü:
19.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
333
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
7 288 (52.93%)
Satış işlemleri:
6 480 (47.07%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.88 AUD
Ortalama kâr:
12.98 AUD
Ortalama zarar:
-22.07 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
114 (-35.38 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 321.82 AUD (17)
Aylık büyüme:
2.82%
Yıllık tahmin:
35.65%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 761.85 AUD
Maksimum:
9 788.55 AUD (21.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.40% (9 788.55 AUD)
Varlığa göre:
18.67% (7 690.22 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7442
|GBPUSD
|4229
|EURUSD
|1552
|USDJPY
|469
|AUDCAD
|76
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|8.6K
|EURUSD
|810
|USDJPY
|-387
|AUDCAD
|141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-46K
|GBPUSD
|-4.8K
|EURUSD
|8.6K
|USDJPY
|-2.1K
|AUDCAD
|955
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 478.07 AUD
En kötü işlem: -959 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +41.66 AUD
Maksimum ardışık zarar: -35.38 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
LifeCM-Xchange
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 10
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 21
|
FIT-Real
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 11
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.01 × 162
|
TitanFX-01
|0.02 × 117
|
VantageFX-Live 2
|0.04 × 28
|
TradersWay-Live
|0.04 × 217
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
41K
AUD
AUD
87
99%
13 768
65%
32%
1.11
0.88
AUD
AUD
22%
1:500