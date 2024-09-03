- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
13 757
Bénéfice trades:
9 006 (65.46%)
Perte trades:
4 751 (34.54%)
Meilleure transaction:
2 478.07 AUD
Pire transaction:
-958.95 AUD
Bénéfice brut:
116 958.50 AUD (1 508 045 pips)
Perte brute:
-104 891.41 AUD (1 552 032 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (41.66 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 394.68 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
32.27%
Charge de dépôt maximale:
19.05%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
331
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
7 277 (52.90%)
Courts trades:
6 480 (47.10%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.88 AUD
Bénéfice moyen:
12.99 AUD
Perte moyenne:
-22.08 AUD
Pertes consécutives maximales:
114 (-35.38 AUD)
Perte consécutive maximale:
-5 321.82 AUD (17)
Croissance mensuelle:
2.97%
Prévision annuelle:
36.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 761.85 AUD
Maximal:
9 788.55 AUD (21.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.40% (9 788.55 AUD)
Par fonds propres:
18.67% (7 690.22 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7431
|GBPUSD
|4229
|EURUSD
|1552
|USDJPY
|469
|AUDCAD
|76
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-5
|GBPUSD
|8.6K
|EURUSD
|810
|USDJPY
|-387
|AUDCAD
|141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-46K
|GBPUSD
|-4.8K
|EURUSD
|8.6K
|USDJPY
|-2.1K
|AUDCAD
|955
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 478.07 AUD
Pire transaction: -959 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +41.66 AUD
Perte consécutive maximale: -35.38 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
LifeCM-Xchange
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 10
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 21
|
FIT-Real
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 11
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.01 × 162
|
TitanFX-01
|0.02 × 117
|
VantageFX-Live 2
|0.04 × 28
|
TradersWay-Live
|0.04 × 217
296 plus...
