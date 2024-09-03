SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Long termer
Jyden John Kirkpatrick

Long termer

Jyden John Kirkpatrick
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 42%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13 757
Bénéfice trades:
9 006 (65.46%)
Perte trades:
4 751 (34.54%)
Meilleure transaction:
2 478.07 AUD
Pire transaction:
-958.95 AUD
Bénéfice brut:
116 958.50 AUD (1 508 045 pips)
Perte brute:
-104 891.41 AUD (1 552 032 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (41.66 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 394.68 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
32.27%
Charge de dépôt maximale:
19.05%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
331
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
7 277 (52.90%)
Courts trades:
6 480 (47.10%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.88 AUD
Bénéfice moyen:
12.99 AUD
Perte moyenne:
-22.08 AUD
Pertes consécutives maximales:
114 (-35.38 AUD)
Perte consécutive maximale:
-5 321.82 AUD (17)
Croissance mensuelle:
2.97%
Prévision annuelle:
36.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 761.85 AUD
Maximal:
9 788.55 AUD (21.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.40% (9 788.55 AUD)
Par fonds propres:
18.67% (7 690.22 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 7431
GBPUSD 4229
EURUSD 1552
USDJPY 469
AUDCAD 76
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -5
GBPUSD 8.6K
EURUSD 810
USDJPY -387
AUDCAD 141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -46K
GBPUSD -4.8K
EURUSD 8.6K
USDJPY -2.1K
AUDCAD 955
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 478.07 AUD
Pire transaction: -959 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +41.66 AUD
Perte consécutive maximale: -35.38 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
LifeCM-Xchange
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 10
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 21
FIT-Real
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Cent.com
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 11
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.04 × 217
296 plus...
Aucun avis
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 09:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Long termer
30 USD par mois
42%
0
0
USD
41K
AUD
87
99%
13 757
65%
32%
1.11
0.88
AUD
22%
1:500
Copier

