Jyden John Kirkpatrick

Long termer

Jyden John Kirkpatrick
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 42%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13 768
Profit Trade:
9 015 (65.47%)
Loss Trade:
4 753 (34.52%)
Best Trade:
2 478.07 AUD
Worst Trade:
-958.95 AUD
Profitto lordo:
116 971.78 AUD (1 508 909 pips)
Perdita lorda:
-104 897.12 AUD (1 552 405 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (41.66 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
4 394.68 AUD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
32.27%
Massimo carico di deposito:
19.05%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
333
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
7 288 (52.93%)
Short Trade:
6 480 (47.07%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.88 AUD
Profitto medio:
12.98 AUD
Perdita media:
-22.07 AUD
Massime perdite consecutive:
114 (-35.38 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5 321.82 AUD (17)
Crescita mensile:
2.88%
Previsione annuale:
35.65%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 761.85 AUD
Massimale:
9 788.55 AUD (21.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.40% (9 788.55 AUD)
Per equità:
18.67% (7 690.22 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7442
GBPUSD 4229
EURUSD 1552
USDJPY 469
AUDCAD 76
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
GBPUSD 8.6K
EURUSD 810
USDJPY -387
AUDCAD 141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -46K
GBPUSD -4.8K
EURUSD 8.6K
USDJPY -2.1K
AUDCAD 955
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 478.07 AUD
Worst Trade: -959 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +41.66 AUD
Massima perdita consecutiva: -35.38 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
LifeCM-Xchange
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 10
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 21
FIT-Real
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
InstaForex-Cent.com
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 11
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.04 × 217
Non ci sono recensioni
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 09:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.