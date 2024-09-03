- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13 768
Profit Trade:
9 015 (65.47%)
Loss Trade:
4 753 (34.52%)
Best Trade:
2 478.07 AUD
Worst Trade:
-958.95 AUD
Profitto lordo:
116 971.78 AUD (1 508 909 pips)
Perdita lorda:
-104 897.12 AUD (1 552 405 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (41.66 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
4 394.68 AUD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
32.27%
Massimo carico di deposito:
19.05%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
333
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
7 288 (52.93%)
Short Trade:
6 480 (47.07%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.88 AUD
Profitto medio:
12.98 AUD
Perdita media:
-22.07 AUD
Massime perdite consecutive:
114 (-35.38 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5 321.82 AUD (17)
Crescita mensile:
2.88%
Previsione annuale:
35.65%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 761.85 AUD
Massimale:
9 788.55 AUD (21.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.40% (9 788.55 AUD)
Per equità:
18.67% (7 690.22 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7442
|GBPUSD
|4229
|EURUSD
|1552
|USDJPY
|469
|AUDCAD
|76
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|8.6K
|EURUSD
|810
|USDJPY
|-387
|AUDCAD
|141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-46K
|GBPUSD
|-4.8K
|EURUSD
|8.6K
|USDJPY
|-2.1K
|AUDCAD
|955
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 478.07 AUD
Worst Trade: -959 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +41.66 AUD
Massima perdita consecutiva: -35.38 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
LifeCM-Xchange
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 10
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 21
|
FIT-Real
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 11
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.01 × 162
|
TitanFX-01
|0.02 × 117
|
VantageFX-Live 2
|0.04 × 28
|
TradersWay-Live
|0.04 × 217
