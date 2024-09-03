SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EDWIN KSKD_8YR TMGM683
Yui Ming Wan

EDWIN KSKD_8YR TMGM683

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 37%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 846
Kârla kapanan işlemler:
2 266 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
580 (20.38%)
En iyi işlem:
764.19 USD
En kötü işlem:
-214.29 USD
Brüt kâr:
10 779.22 USD (522 050 pips)
Brüt zarar:
-6 652.31 USD (454 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (27.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
857.62 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
1 438 (50.53%)
Satış işlemleri:
1 408 (49.47%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-11.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 318.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 318.71 USD (9)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
23.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 810.03 USD (13.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.87% (1 810.03 USD)
Varlığa göre:
63.19% (6 491.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 979
AUDCAD 532
EURJPY 412
AUDUSD 241
NZDUSD 225
AUDCHF 121
USDCNH 97
USDCHF 95
GBPNZD 51
EURCHF 50
NZDCAD 22
USDCAD 21
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 869
AUDCAD 550
EURJPY 229
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 88
AUDCHF 367
USDCNH 17
USDCHF 770
GBPNZD 90
EURCHF 255
NZDCAD 60
USDCAD -446
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -6.6K
AUDCAD 16K
EURJPY 5.2K
AUDUSD 40K
NZDUSD -17K
AUDCHF 22K
USDCNH -4.2K
USDCHF 17K
GBPNZD 4.2K
EURCHF 15K
NZDCAD 3.3K
USDCAD -26K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +764.19 USD
En kötü işlem: -214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +27.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 318.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
0.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 21:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 20:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EDWIN KSKD_8YR TMGM683
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
10K
USD
56
100%
2 846
79%
100%
1.62
1.45
USD
63%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.