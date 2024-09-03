SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EDWIN KSKD_8YR TMGM683
Yui Ming Wan

EDWIN KSKD_8YR TMGM683

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 37%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 845
Bénéfice trades:
2 265 (79.61%)
Perte trades:
580 (20.39%)
Meilleure transaction:
764.19 USD
Pire transaction:
-214.29 USD
Bénéfice brut:
10 778.41 USD (521 926 pips)
Perte brute:
-6 652.31 USD (454 695 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (27.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
857.62 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.81%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.28
Longs trades:
1 437 (50.51%)
Courts trades:
1 408 (49.49%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
1.45 USD
Bénéfice moyen:
4.76 USD
Perte moyenne:
-11.47 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 318.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 318.71 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.95%
Prévision annuelle:
23.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 810.03 USD (13.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.87% (1 810.03 USD)
Par fonds propres:
63.19% (6 491.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 978
AUDCAD 532
EURJPY 412
AUDUSD 241
NZDUSD 225
AUDCHF 121
USDCNH 97
USDCHF 95
GBPNZD 51
EURCHF 50
NZDCAD 22
USDCAD 21
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 868
AUDCAD 550
EURJPY 229
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 88
AUDCHF 367
USDCNH 17
USDCHF 770
GBPNZD 90
EURCHF 255
NZDCAD 60
USDCAD -446
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -6.7K
AUDCAD 16K
EURJPY 5.2K
AUDUSD 40K
NZDUSD -17K
AUDCHF 22K
USDCNH -4.2K
USDCHF 17K
GBPNZD 4.2K
EURCHF 15K
NZDCAD 3.3K
USDCAD -26K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +764.19 USD
Pire transaction: -214 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +27.27 USD
Perte consécutive maximale: -1 318.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
0.67 × 3
Aucun avis
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 21:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 20:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
