Yui Ming Wan

EDWIN KSKD_8YR TMGM683

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 37%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 846
Profit Trade:
2 266 (79.62%)
Loss Trade:
580 (20.38%)
Best Trade:
764.19 USD
Worst Trade:
-214.29 USD
Profitto lordo:
10 779.22 USD (522 050 pips)
Perdita lorda:
-6 652.31 USD (454 695 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (27.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
857.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.81%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
1 438 (50.53%)
Short Trade:
1 408 (49.47%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
4.76 USD
Perdita media:
-11.47 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 318.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 318.71 USD (9)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
23.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 810.03 USD (13.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.87% (1 810.03 USD)
Per equità:
63.19% (6 491.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 979
AUDCAD 532
EURJPY 412
AUDUSD 241
NZDUSD 225
AUDCHF 121
USDCNH 97
USDCHF 95
GBPNZD 51
EURCHF 50
NZDCAD 22
USDCAD 21
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 869
AUDCAD 550
EURJPY 229
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 88
AUDCHF 367
USDCNH 17
USDCHF 770
GBPNZD 90
EURCHF 255
NZDCAD 60
USDCAD -446
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -6.6K
AUDCAD 16K
EURJPY 5.2K
AUDUSD 40K
NZDUSD -17K
AUDCHF 22K
USDCNH -4.2K
USDCHF 17K
GBPNZD 4.2K
EURCHF 15K
NZDCAD 3.3K
USDCAD -26K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +764.19 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +27.27 USD
Massima perdita consecutiva: -1 318.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
0.67 × 3
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.