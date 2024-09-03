- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 846
Profit Trade:
2 266 (79.62%)
Loss Trade:
580 (20.38%)
Best Trade:
764.19 USD
Worst Trade:
-214.29 USD
Profitto lordo:
10 779.22 USD (522 050 pips)
Perdita lorda:
-6 652.31 USD (454 695 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (27.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
857.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.81%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
1 438 (50.53%)
Short Trade:
1 408 (49.47%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
4.76 USD
Perdita media:
-11.47 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 318.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 318.71 USD (9)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
23.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 810.03 USD (13.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.87% (1 810.03 USD)
Per equità:
63.19% (6 491.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|979
|AUDCAD
|532
|EURJPY
|412
|AUDUSD
|241
|NZDUSD
|225
|AUDCHF
|121
|USDCNH
|97
|USDCHF
|95
|GBPNZD
|51
|EURCHF
|50
|NZDCAD
|22
|USDCAD
|21
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|869
|AUDCAD
|550
|EURJPY
|229
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|88
|AUDCHF
|367
|USDCNH
|17
|USDCHF
|770
|GBPNZD
|90
|EURCHF
|255
|NZDCAD
|60
|USDCAD
|-446
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-6.6K
|AUDCAD
|16K
|EURJPY
|5.2K
|AUDUSD
|40K
|NZDUSD
|-17K
|AUDCHF
|22K
|USDCNH
|-4.2K
|USDCHF
|17K
|GBPNZD
|4.2K
|EURCHF
|15K
|NZDCAD
|3.3K
|USDCAD
|-26K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +764.19 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +27.27 USD
Massima perdita consecutiva: -1 318.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.19 × 169
|
Exness-Real18
|0.67 × 3
Non ci sono recensioni
