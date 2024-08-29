SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ea11
Ding Qiu

Ea11

Ding Qiu
0 inceleme
161 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -2%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 710
Kârla kapanan işlemler:
4 154 (72.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 556 (27.25%)
En iyi işlem:
293.76 USD
En kötü işlem:
-249.02 USD
Brüt kâr:
28 723.64 USD (1 048 681 pips)
Brüt zarar:
-22 720.89 USD (924 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (63.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
329.67 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
81.28%
Maks. mevduat yükü:
13.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
2 694 (47.18%)
Satış işlemleri:
3 016 (52.82%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
6.91 USD
Ortalama zarar:
-14.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-3 605.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 605.35 USD (40)
Aylık büyüme:
9.36%
Yıllık tahmin:
113.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 989.90 USD
Maksimum:
3 624.36 USD (70.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.45% (3 624.36 USD)
Varlığa göre:
50.02% (3 778.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 1349
EURAUD 974
GBPUSD 723
EURCAD 586
USDCAD 439
EURUSD 424
USDCHF 298
AUDUSD 239
AUDCAD 178
NZDUSD 177
EURCHF 127
AUDNZD 111
EURGBP 70
XAUUSD 10
BTCUSD 3
ETHUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD -907
EURAUD -822
GBPUSD 1.2K
EURCAD 1.4K
USDCAD 895
EURUSD 1.2K
USDCHF 959
AUDUSD 704
AUDCAD 415
NZDUSD -331
EURCHF 425
AUDNZD 253
EURGBP 3
XAUUSD 632
BTCUSD 0
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD -13K
EURAUD -20K
GBPUSD 26K
EURCAD 49K
USDCAD 19K
EURUSD 9.8K
USDCHF 5.7K
AUDUSD 21K
AUDCAD 23K
NZDUSD -7.4K
EURCHF 14K
AUDNZD -1.8K
EURGBP -502
XAUUSD 1.2K
BTCUSD -1.6K
ETHUSD 280
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +293.76 USD
En kötü işlem: -249 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +63.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 605.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 36
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3245
ICMarketsSC-Live18
0.30 × 192
ICMarketsSC-Live09
0.34 × 47
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live08
0.49 × 464
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.62 × 269
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 91
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 19
RinkostMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.13 × 1241
ICMarketsSC-Live07
1.37 × 2900
ICMarketsSC-Live11
1.57 × 1153
Tickmill-Live02
1.63 × 80
ICMarkets-Live06
1.75 × 271
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live31
1.89 × 35
ICMarketsSC-Live27
1.92 × 386
79 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 03:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 15:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 07:24
A large drawdown may occur on the account again
