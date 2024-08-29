- Büyüme
İşlemler:
5 710
Kârla kapanan işlemler:
4 154 (72.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 556 (27.25%)
En iyi işlem:
293.76 USD
En kötü işlem:
-249.02 USD
Brüt kâr:
28 723.64 USD (1 048 681 pips)
Brüt zarar:
-22 720.89 USD (924 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (63.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
329.67 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
81.28%
Maks. mevduat yükü:
13.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.66
Alış işlemleri:
2 694 (47.18%)
Satış işlemleri:
3 016 (52.82%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
6.91 USD
Ortalama zarar:
-14.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-3 605.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 605.35 USD (40)
Aylık büyüme:
9.36%
Yıllık tahmin:
113.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 989.90 USD
Maksimum:
3 624.36 USD (70.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.45% (3 624.36 USD)
Varlığa göre:
50.02% (3 778.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|1349
|EURAUD
|974
|GBPUSD
|723
|EURCAD
|586
|USDCAD
|439
|EURUSD
|424
|USDCHF
|298
|AUDUSD
|239
|AUDCAD
|178
|NZDUSD
|177
|EURCHF
|127
|AUDNZD
|111
|EURGBP
|70
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|-907
|EURAUD
|-822
|GBPUSD
|1.2K
|EURCAD
|1.4K
|USDCAD
|895
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|959
|AUDUSD
|704
|AUDCAD
|415
|NZDUSD
|-331
|EURCHF
|425
|AUDNZD
|253
|EURGBP
|3
|XAUUSD
|632
|BTCUSD
|0
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|-13K
|EURAUD
|-20K
|GBPUSD
|26K
|EURCAD
|49K
|USDCAD
|19K
|EURUSD
|9.8K
|USDCHF
|5.7K
|AUDUSD
|21K
|AUDCAD
|23K
|NZDUSD
|-7.4K
|EURCHF
|14K
|AUDNZD
|-1.8K
|EURGBP
|-502
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|-1.6K
|ETHUSD
|280
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
En iyi işlem: +293.76 USD
En kötü işlem: -249 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +63.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 605.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 36
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 3245
|
ICMarketsSC-Live18
|0.30 × 192
|
ICMarketsSC-Live09
|0.34 × 47
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 241
|
ICMarketsSC-Live08
|0.49 × 464
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.62 × 269
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 91
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 19
|
RinkostMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.13 × 1241
|
ICMarketsSC-Live07
|1.37 × 2900
|
ICMarketsSC-Live11
|1.57 × 1153
|
Tickmill-Live02
|1.63 × 80
|
ICMarkets-Live06
|1.75 × 271
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|1.89 × 35
|
ICMarketsSC-Live27
|1.92 × 386
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
161
99%
5 710
72%
81%
1.26
1.05
USD
USD
73%
1:500