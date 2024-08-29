SignauxSections
Ding Qiu

Ea11

Ding Qiu
0 avis
161 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -3%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 705
Bénéfice trades:
4 151 (72.76%)
Perte trades:
1 554 (27.24%)
Meilleure transaction:
293.76 USD
Pire transaction:
-249.02 USD
Bénéfice brut:
28 698.51 USD (1 047 645 pips)
Perte brute:
-22 712.85 USD (924 345 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (63.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
329.67 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
81.28%
Charge de dépôt maximale:
13.69%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
2 689 (47.13%)
Courts trades:
3 016 (52.87%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
6.91 USD
Perte moyenne:
-14.62 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-3 605.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 605.35 USD (40)
Croissance mensuelle:
9.21%
Prévision annuelle:
111.74%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 989.90 USD
Maximal:
3 624.36 USD (70.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.45% (3 624.36 USD)
Par fonds propres:
50.02% (3 778.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 1349
EURAUD 974
GBPUSD 720
EURCAD 586
USDCAD 439
EURUSD 422
USDCHF 298
AUDUSD 239
AUDCAD 178
NZDUSD 177
EURCHF 127
AUDNZD 111
EURGBP 70
XAUUSD 10
BTCUSD 3
ETHUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD -907
EURAUD -822
GBPUSD 1.2K
EURCAD 1.4K
USDCAD 895
EURUSD 1.2K
USDCHF 959
AUDUSD 704
AUDCAD 415
NZDUSD -331
EURCHF 425
AUDNZD 253
EURGBP 3
XAUUSD 632
BTCUSD 0
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD -13K
EURAUD -20K
GBPUSD 26K
EURCAD 49K
USDCAD 19K
EURUSD 9.5K
USDCHF 5.7K
AUDUSD 21K
AUDCAD 23K
NZDUSD -7.4K
EURCHF 14K
AUDNZD -1.8K
EURGBP -502
XAUUSD 1.2K
BTCUSD -1.6K
ETHUSD 280
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +293.76 USD
Pire transaction: -249 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 40
Bénéfice consécutif maximal: +63.07 USD
Perte consécutive maximale: -3 605.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 36
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3245
ICMarketsSC-Live18
0.30 × 192
ICMarketsSC-Live09
0.34 × 47
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live08
0.49 × 464
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.62 × 269
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 91
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 19
RinkostMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.13 × 1241
ICMarketsSC-Live07
1.37 × 2900
ICMarketsSC-Live11
1.57 × 1153
Tickmill-Live02
1.63 × 80
ICMarkets-Live06
1.75 × 271
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live31
1.89 × 35
ICMarketsSC-Live27
1.92 × 386
79 plus...
Aucun avis
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 03:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 15:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 07:24
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.