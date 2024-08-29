SegnaliSezioni
Ding Qiu

Ea11

Ding Qiu
0 recensioni
161 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -2%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 710
Profit Trade:
4 154 (72.74%)
Loss Trade:
1 556 (27.25%)
Best Trade:
293.76 USD
Worst Trade:
-249.02 USD
Profitto lordo:
28 723.64 USD (1 048 681 pips)
Perdita lorda:
-22 720.89 USD (924 716 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (63.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
329.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
81.28%
Massimo carico di deposito:
13.69%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
2 694 (47.18%)
Short Trade:
3 016 (52.82%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
6.91 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-3 605.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 605.35 USD (40)
Crescita mensile:
9.36%
Previsione annuale:
113.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 989.90 USD
Massimale:
3 624.36 USD (70.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.45% (3 624.36 USD)
Per equità:
50.02% (3 778.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 1349
EURAUD 974
GBPUSD 723
EURCAD 586
USDCAD 439
EURUSD 424
USDCHF 298
AUDUSD 239
AUDCAD 178
NZDUSD 177
EURCHF 127
AUDNZD 111
EURGBP 70
XAUUSD 10
BTCUSD 3
ETHUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD -907
EURAUD -822
GBPUSD 1.2K
EURCAD 1.4K
USDCAD 895
EURUSD 1.2K
USDCHF 959
AUDUSD 704
AUDCAD 415
NZDUSD -331
EURCHF 425
AUDNZD 253
EURGBP 3
XAUUSD 632
BTCUSD 0
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD -13K
EURAUD -20K
GBPUSD 26K
EURCAD 49K
USDCAD 19K
EURUSD 9.8K
USDCHF 5.7K
AUDUSD 21K
AUDCAD 23K
NZDUSD -7.4K
EURCHF 14K
AUDNZD -1.8K
EURGBP -502
XAUUSD 1.2K
BTCUSD -1.6K
ETHUSD 280
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +293.76 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +63.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3 605.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 36
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3245
ICMarketsSC-Live18
0.30 × 192
ICMarketsSC-Live09
0.34 × 47
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live08
0.49 × 464
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.62 × 269
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 91
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 19
RinkostMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.13 × 1241
ICMarketsSC-Live07
1.37 × 2900
ICMarketsSC-Live11
1.57 × 1153
Tickmill-Live02
1.63 × 80
ICMarkets-Live06
1.75 × 271
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live31
1.89 × 35
ICMarketsSC-Live27
1.92 × 386
79 più
Non ci sono recensioni
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 03:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 15:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 07:24
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.