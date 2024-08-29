- Crescita
Trade:
5 710
Profit Trade:
4 154 (72.74%)
Loss Trade:
1 556 (27.25%)
Best Trade:
293.76 USD
Worst Trade:
-249.02 USD
Profitto lordo:
28 723.64 USD (1 048 681 pips)
Perdita lorda:
-22 720.89 USD (924 716 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (63.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
329.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
81.28%
Massimo carico di deposito:
13.69%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
2 694 (47.18%)
Short Trade:
3 016 (52.82%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
6.91 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-3 605.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 605.35 USD (40)
Crescita mensile:
9.36%
Previsione annuale:
113.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 989.90 USD
Massimale:
3 624.36 USD (70.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.45% (3 624.36 USD)
Per equità:
50.02% (3 778.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|1349
|EURAUD
|974
|GBPUSD
|723
|EURCAD
|586
|USDCAD
|439
|EURUSD
|424
|USDCHF
|298
|AUDUSD
|239
|AUDCAD
|178
|NZDUSD
|177
|EURCHF
|127
|AUDNZD
|111
|EURGBP
|70
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|-907
|EURAUD
|-822
|GBPUSD
|1.2K
|EURCAD
|1.4K
|USDCAD
|895
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|959
|AUDUSD
|704
|AUDCAD
|415
|NZDUSD
|-331
|EURCHF
|425
|AUDNZD
|253
|EURGBP
|3
|XAUUSD
|632
|BTCUSD
|0
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|-13K
|EURAUD
|-20K
|GBPUSD
|26K
|EURCAD
|49K
|USDCAD
|19K
|EURUSD
|9.8K
|USDCHF
|5.7K
|AUDUSD
|21K
|AUDCAD
|23K
|NZDUSD
|-7.4K
|EURCHF
|14K
|AUDNZD
|-1.8K
|EURGBP
|-502
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|-1.6K
|ETHUSD
|280
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +293.76 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +63.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3 605.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 36
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 3245
|
ICMarketsSC-Live18
|0.30 × 192
|
ICMarketsSC-Live09
|0.34 × 47
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 241
|
ICMarketsSC-Live08
|0.49 × 464
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.62 × 269
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 91
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 19
|
RinkostMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.13 × 1241
|
ICMarketsSC-Live07
|1.37 × 2900
|
ICMarketsSC-Live11
|1.57 × 1153
|
Tickmill-Live02
|1.63 × 80
|
ICMarkets-Live06
|1.75 × 271
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|1.89 × 35
|
ICMarketsSC-Live27
|1.92 × 386
