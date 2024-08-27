SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TC Investment Low RIsk fund
Po Yuan Chen

TC Investment Low RIsk fund

Po Yuan Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
84 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 521
Kârla kapanan işlemler:
6 891 (65.49%)
Zararla kapanan işlemler:
3 630 (34.50%)
En iyi işlem:
159.84 USD
En kötü işlem:
-238.49 USD
Brüt kâr:
32 759.49 USD (1 124 994 pips)
Brüt zarar:
-31 802.95 USD (1 210 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (52.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
431.26 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
5 423 (51.54%)
Satış işlemleri:
5 098 (48.46%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
4.75 USD
Ortalama zarar:
-8.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-16.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-555.60 USD (3)
Aylık büyüme:
0.27%
Yıllık tahmin:
3.35%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
664.31 USD
Maksimum:
3 257.98 USD (7.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.93% (3 257.98 USD)
Varlığa göre:
21.79% (3 938.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1913
XAUUSD 1685
GBPUSD 1512
AUDCAD 910
USDCAD 676
NZDCAD 498
EURGBP 469
AUDNZD 358
USDCHF 345
AUDUSD 307
NZDUSD 276
USDJPY 201
EURCAD 195
EURAUD 194
GBPCAD 162
GBPAUD 134
EURCHF 119
CADCHF 104
GBPCHF 66
EURNZD 64
GBPNZD 59
CHFJPY 55
NZDCHF 47
EURSGD 41
EURJPY 38
AUDCHF 32
US500 19
GBPJPY 11
USTEC 9
AUDJPY 7
BTCUSD 4
NZDJPY 3
CHINA50 2
CHINAH 2
XTIUSD 2
CADJPY 1
US2000 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 409
XAUUSD -261
GBPUSD 345
AUDCAD 567
USDCAD 244
NZDCAD 815
EURGBP -306
AUDNZD -67
USDCHF -260
AUDUSD 136
NZDUSD 110
USDJPY -244
EURCAD -179
EURAUD -22
GBPCAD -137
GBPAUD -1
EURCHF 26
CADCHF 54
GBPCHF -382
EURNZD 137
GBPNZD -45
CHFJPY -114
NZDCHF 101
EURSGD 115
EURJPY -30
AUDCHF 15
US500 -7
GBPJPY -41
USTEC 5
AUDJPY -33
BTCUSD -16
NZDJPY -6
CHINA50 33
CHINAH -12
XTIUSD 1
CADJPY 5
US2000 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -28
XAUUSD -14K
GBPUSD -10K
AUDCAD 23K
USDCAD 9.8K
NZDCAD 16K
EURGBP -16K
AUDNZD -1.7K
USDCHF -4.5K
AUDUSD 14K
NZDUSD -3K
USDJPY -3.8K
EURCAD -2.4K
EURAUD 2.5K
GBPCAD -4.1K
GBPAUD 1.1K
EURCHF -1.4K
CADCHF 2.9K
GBPCHF -2.5K
EURNZD 8.3K
GBPNZD -9.7K
CHFJPY -1.9K
NZDCHF -1.4K
EURSGD 833
EURJPY -5K
AUDCHF 1.2K
US500 -699
GBPJPY -982
USTEC 520
AUDJPY -1.1K
BTCUSD -70K
NZDJPY -142
CHINA50 3.3K
CHINAH -9K
XTIUSD 117
CADJPY 179
US2000 69
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.84 USD
En kötü işlem: -238 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +52.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 450
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 303
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 86
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 319
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.09 × 1024
121 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 530 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 11:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 527 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 464 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.72% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 00:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 11:48
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.69% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 04:16
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.69% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.30 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 11:02
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.