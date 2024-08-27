SegnaliSezioni
Po Yuan Chen

TC Investment Low RIsk fund

Po Yuan Chen
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 2%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 521
Profit Trade:
6 891 (65.49%)
Loss Trade:
3 630 (34.50%)
Best Trade:
159.84 USD
Worst Trade:
-238.49 USD
Profitto lordo:
32 759.49 USD (1 124 994 pips)
Perdita lorda:
-31 802.95 USD (1 210 710 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (52.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
431.26 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.93%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
5 423 (51.54%)
Short Trade:
5 098 (48.46%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-8.76 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-16.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-555.60 USD (3)
Crescita mensile:
0.29%
Previsione annuale:
7.02%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.31 USD
Massimale:
3 257.98 USD (7.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.93% (3 257.98 USD)
Per equità:
21.79% (3 938.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1913
XAUUSD 1685
GBPUSD 1512
AUDCAD 910
USDCAD 676
NZDCAD 498
EURGBP 469
AUDNZD 358
USDCHF 345
AUDUSD 307
NZDUSD 276
USDJPY 201
EURCAD 195
EURAUD 194
GBPCAD 162
GBPAUD 134
EURCHF 119
CADCHF 104
GBPCHF 66
EURNZD 64
GBPNZD 59
CHFJPY 55
NZDCHF 47
EURSGD 41
EURJPY 38
AUDCHF 32
US500 19
GBPJPY 11
USTEC 9
AUDJPY 7
BTCUSD 4
NZDJPY 3
CHINA50 2
CHINAH 2
XTIUSD 2
CADJPY 1
US2000 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 409
XAUUSD -261
GBPUSD 345
AUDCAD 567
USDCAD 244
NZDCAD 815
EURGBP -306
AUDNZD -67
USDCHF -260
AUDUSD 136
NZDUSD 110
USDJPY -244
EURCAD -179
EURAUD -22
GBPCAD -137
GBPAUD -1
EURCHF 26
CADCHF 54
GBPCHF -382
EURNZD 137
GBPNZD -45
CHFJPY -114
NZDCHF 101
EURSGD 115
EURJPY -30
AUDCHF 15
US500 -7
GBPJPY -41
USTEC 5
AUDJPY -33
BTCUSD -16
NZDJPY -6
CHINA50 33
CHINAH -12
XTIUSD 1
CADJPY 5
US2000 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -28
XAUUSD -14K
GBPUSD -10K
AUDCAD 23K
USDCAD 9.8K
NZDCAD 16K
EURGBP -16K
AUDNZD -1.7K
USDCHF -4.5K
AUDUSD 14K
NZDUSD -3K
USDJPY -3.8K
EURCAD -2.4K
EURAUD 2.5K
GBPCAD -4.1K
GBPAUD 1.1K
EURCHF -1.4K
CADCHF 2.9K
GBPCHF -2.5K
EURNZD 8.3K
GBPNZD -9.7K
CHFJPY -1.9K
NZDCHF -1.4K
EURSGD 833
EURJPY -5K
AUDCHF 1.2K
US500 -699
GBPJPY -982
USTEC 520
AUDJPY -1.1K
BTCUSD -70K
NZDJPY -142
CHINA50 3.3K
CHINAH -9K
XTIUSD 117
CADJPY 179
US2000 69
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.84 USD
Worst Trade: -238 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.96 USD
Massima perdita consecutiva: -16.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 450
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 303
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 86
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 319
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.09 × 1024
121 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TC Investment Low RIsk fund
30USD al mese
2%
0
0
USD
18K
USD
84
93%
10 521
65%
100%
1.03
0.09
USD
22%
1:500
Copia

