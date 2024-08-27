- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 521
Profit Trade:
6 891 (65.49%)
Loss Trade:
3 630 (34.50%)
Best Trade:
159.84 USD
Worst Trade:
-238.49 USD
Profitto lordo:
32 759.49 USD (1 124 994 pips)
Perdita lorda:
-31 802.95 USD (1 210 710 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (52.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
431.26 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.93%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
5 423 (51.54%)
Short Trade:
5 098 (48.46%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-8.76 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-16.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-555.60 USD (3)
Crescita mensile:
0.29%
Previsione annuale:
7.02%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.31 USD
Massimale:
3 257.98 USD (7.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.93% (3 257.98 USD)
Per equità:
21.79% (3 938.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1913
|XAUUSD
|1685
|GBPUSD
|1512
|AUDCAD
|910
|USDCAD
|676
|NZDCAD
|498
|EURGBP
|469
|AUDNZD
|358
|USDCHF
|345
|AUDUSD
|307
|NZDUSD
|276
|USDJPY
|201
|EURCAD
|195
|EURAUD
|194
|GBPCAD
|162
|GBPAUD
|134
|EURCHF
|119
|CADCHF
|104
|GBPCHF
|66
|EURNZD
|64
|GBPNZD
|59
|CHFJPY
|55
|NZDCHF
|47
|EURSGD
|41
|EURJPY
|38
|AUDCHF
|32
|US500
|19
|GBPJPY
|11
|USTEC
|9
|AUDJPY
|7
|BTCUSD
|4
|NZDJPY
|3
|CHINA50
|2
|CHINAH
|2
|XTIUSD
|2
|CADJPY
|1
|US2000
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|409
|XAUUSD
|-261
|GBPUSD
|345
|AUDCAD
|567
|USDCAD
|244
|NZDCAD
|815
|EURGBP
|-306
|AUDNZD
|-67
|USDCHF
|-260
|AUDUSD
|136
|NZDUSD
|110
|USDJPY
|-244
|EURCAD
|-179
|EURAUD
|-22
|GBPCAD
|-137
|GBPAUD
|-1
|EURCHF
|26
|CADCHF
|54
|GBPCHF
|-382
|EURNZD
|137
|GBPNZD
|-45
|CHFJPY
|-114
|NZDCHF
|101
|EURSGD
|115
|EURJPY
|-30
|AUDCHF
|15
|US500
|-7
|GBPJPY
|-41
|USTEC
|5
|AUDJPY
|-33
|BTCUSD
|-16
|NZDJPY
|-6
|CHINA50
|33
|CHINAH
|-12
|XTIUSD
|1
|CADJPY
|5
|US2000
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-28
|XAUUSD
|-14K
|GBPUSD
|-10K
|AUDCAD
|23K
|USDCAD
|9.8K
|NZDCAD
|16K
|EURGBP
|-16K
|AUDNZD
|-1.7K
|USDCHF
|-4.5K
|AUDUSD
|14K
|NZDUSD
|-3K
|USDJPY
|-3.8K
|EURCAD
|-2.4K
|EURAUD
|2.5K
|GBPCAD
|-4.1K
|GBPAUD
|1.1K
|EURCHF
|-1.4K
|CADCHF
|2.9K
|GBPCHF
|-2.5K
|EURNZD
|8.3K
|GBPNZD
|-9.7K
|CHFJPY
|-1.9K
|NZDCHF
|-1.4K
|EURSGD
|833
|EURJPY
|-5K
|AUDCHF
|1.2K
|US500
|-699
|GBPJPY
|-982
|USTEC
|520
|AUDJPY
|-1.1K
|BTCUSD
|-70K
|NZDJPY
|-142
|CHINA50
|3.3K
|CHINAH
|-9K
|XTIUSD
|117
|CADJPY
|179
|US2000
|69
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +159.84 USD
Worst Trade: -238 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.96 USD
Massima perdita consecutiva: -16.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.22 × 450
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 303
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live33
|0.83 × 86
|
ICMarketsSC-Live05
|0.84 × 319
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 253
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|1.09 × 1024
121 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
84
93%
10 521
65%
100%
1.03
0.09
USD
USD
22%
1:500