Signaux / MetaTrader 4 / TC Investment Low RIsk fund
Po Yuan Chen

TC Investment Low RIsk fund

Po Yuan Chen
0 avis
Fiabilité
84 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 2%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 520
Bénéfice trades:
6 890 (65.49%)
Perte trades:
3 630 (34.51%)
Meilleure transaction:
159.84 USD
Pire transaction:
-238.49 USD
Bénéfice brut:
32 758.49 USD (1 124 887 pips)
Perte brute:
-31 802.95 USD (1 210 710 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (52.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
431.26 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.93%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
5 423 (51.55%)
Courts trades:
5 097 (48.45%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
4.75 USD
Perte moyenne:
-8.76 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-16.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-555.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.58%
Prévision annuelle:
7.02%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
664.31 USD
Maximal:
3 257.98 USD (7.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.93% (3 257.98 USD)
Par fonds propres:
21.79% (3 938.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1913
XAUUSD 1685
GBPUSD 1512
AUDCAD 910
USDCAD 676
NZDCAD 498
EURGBP 469
AUDNZD 358
USDCHF 345
AUDUSD 307
NZDUSD 275
USDJPY 201
EURCAD 195
EURAUD 194
GBPCAD 162
GBPAUD 134
EURCHF 119
CADCHF 104
GBPCHF 66
EURNZD 64
GBPNZD 59
CHFJPY 55
NZDCHF 47
EURSGD 41
EURJPY 38
AUDCHF 32
US500 19
GBPJPY 11
USTEC 9
AUDJPY 7
BTCUSD 4
NZDJPY 3
CHINA50 2
CHINAH 2
XTIUSD 2
CADJPY 1
US2000 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 409
XAUUSD -261
GBPUSD 345
AUDCAD 567
USDCAD 244
NZDCAD 815
EURGBP -306
AUDNZD -67
USDCHF -260
AUDUSD 136
NZDUSD 109
USDJPY -244
EURCAD -179
EURAUD -22
GBPCAD -137
GBPAUD -1
EURCHF 26
CADCHF 54
GBPCHF -382
EURNZD 137
GBPNZD -45
CHFJPY -114
NZDCHF 101
EURSGD 115
EURJPY -30
AUDCHF 15
US500 -7
GBPJPY -41
USTEC 5
AUDJPY -33
BTCUSD -16
NZDJPY -6
CHINA50 33
CHINAH -12
XTIUSD 1
CADJPY 5
US2000 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -28
XAUUSD -14K
GBPUSD -10K
AUDCAD 23K
USDCAD 9.8K
NZDCAD 16K
EURGBP -16K
AUDNZD -1.7K
USDCHF -4.5K
AUDUSD 14K
NZDUSD -3.1K
USDJPY -3.8K
EURCAD -2.4K
EURAUD 2.5K
GBPCAD -4.1K
GBPAUD 1.1K
EURCHF -1.4K
CADCHF 2.9K
GBPCHF -2.5K
EURNZD 8.3K
GBPNZD -9.7K
CHFJPY -1.9K
NZDCHF -1.4K
EURSGD 833
EURJPY -5K
AUDCHF 1.2K
US500 -699
GBPJPY -982
USTEC 520
AUDJPY -1.1K
BTCUSD -70K
NZDJPY -142
CHINA50 3.3K
CHINAH -9K
XTIUSD 117
CADJPY 179
US2000 69
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +159.84 USD
Pire transaction: -238 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +52.96 USD
Perte consécutive maximale: -16.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 450
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 303
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 86
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 319
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.09 × 1024
121 plus...
Aucun avis
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 530 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 11:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 527 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 464 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.72% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 00:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 11:48
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.69% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 04:16
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.69% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.30 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 11:02
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
