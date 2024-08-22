SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HSAT 26 CCY
Ki Chung Ng

HSAT 26 CCY

Ki Chung Ng
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 31%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
770
Kârla kapanan işlemler:
696 (90.38%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (9.61%)
En iyi işlem:
1 269.52 USD
En kötü işlem:
-470.48 USD
Brüt kâr:
7 504.53 USD (134 534 pips)
Brüt zarar:
-4 649.88 USD (92 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (194.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 269.52 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
96.85%
Maks. mevduat yükü:
8.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
376 (48.83%)
Satış işlemleri:
394 (51.17%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
10.78 USD
Ortalama zarar:
-62.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 160.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 160.69 USD (4)
Aylık büyüme:
2.39%
Yıllık tahmin:
30.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 160.69 USD (8.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.35% (1 160.42 USD)
Varlığa göre:
39.22% (4 761.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 40
AUDCAD 38
USDJPY 35
USDCAD 35
EURAUD 35
CHFJPY 34
GBPAUD 34
EURCAD 33
NZDJPY 33
GBPCHF 32
NZDUSD 32
NZDCAD 32
AUDUSD 32
EURUSD 31
USDCHF 31
GBPJPY 31
GBPCAD 29
CADJPY 29
CADCHF 27
EURJPY 26
EURCHF 26
EURGBP 26
AUDCHF 25
NZDCHF 24
AUDNZD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 226
AUDCAD 259
USDJPY -83
USDCAD 119
EURAUD 119
CHFJPY 121
GBPAUD 107
EURCAD 120
NZDJPY 100
GBPCHF 204
NZDUSD 152
NZDCAD 114
AUDUSD 158
EURUSD 229
USDCHF -201
GBPJPY 37
GBPCAD 108
CADJPY 36
CADCHF 165
EURJPY 73
EURCHF 140
EURGBP 152
AUDCHF 194
NZDCHF 139
AUDNZD 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.1K
AUDCAD -669
USDJPY -10K
USDCAD 5.3K
EURAUD -1.4K
CHFJPY -3.8K
GBPAUD 3.3K
EURCAD 4.5K
NZDJPY 4.2K
GBPCHF 3.1K
NZDUSD 5K
NZDCAD 3.7K
AUDUSD 4.3K
EURUSD 3K
USDCHF -7K
GBPJPY 2.7K
GBPCAD 4.4K
CADJPY -137
CADCHF 4K
EURJPY 1.1K
EURCHF 3.8K
EURGBP 3.4K
AUDCHF 2.6K
NZDCHF 3.2K
AUDNZD -655
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 269.52 USD
En kötü işlem: -470 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +194.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 160.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PrimeXM-LiveUK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 31
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
GKFXPrime-Live-1.3
0.02 × 114
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.06 × 218
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
JFD-Live02
0.07 × 46
FXOpen-Real1
0.10 × 52
ICMarkets-Live07
0.12 × 3316
319 daha fazla...
İnceleme yok
2025.02.03 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 13:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 10:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 16:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 14:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 12:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 05:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 23:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 22:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
