- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
770
Profit Trade:
696 (90.38%)
Loss Trade:
74 (9.61%)
Best Trade:
1 269.52 USD
Worst Trade:
-470.48 USD
Profitto lordo:
7 504.53 USD (134 534 pips)
Perdita lorda:
-4 649.88 USD (92 714 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (194.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 269.52 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.85%
Massimo carico di deposito:
8.43%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
376 (48.83%)
Short Trade:
394 (51.17%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
10.78 USD
Perdita media:
-62.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 160.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 160.69 USD (4)
Crescita mensile:
2.62%
Previsione annuale:
34.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 160.69 USD (8.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.35% (1 160.42 USD)
Per equità:
39.22% (4 761.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|40
|AUDCAD
|38
|USDJPY
|35
|USDCAD
|35
|EURAUD
|35
|CHFJPY
|34
|GBPAUD
|34
|EURCAD
|33
|NZDJPY
|33
|GBPCHF
|32
|NZDUSD
|32
|NZDCAD
|32
|AUDUSD
|32
|EURUSD
|31
|USDCHF
|31
|GBPJPY
|31
|GBPCAD
|29
|CADJPY
|29
|CADCHF
|27
|EURJPY
|26
|EURCHF
|26
|EURGBP
|26
|AUDCHF
|25
|NZDCHF
|24
|AUDNZD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|226
|AUDCAD
|259
|USDJPY
|-83
|USDCAD
|119
|EURAUD
|119
|CHFJPY
|121
|GBPAUD
|107
|EURCAD
|120
|NZDJPY
|100
|GBPCHF
|204
|NZDUSD
|152
|NZDCAD
|114
|AUDUSD
|158
|EURUSD
|229
|USDCHF
|-201
|GBPJPY
|37
|GBPCAD
|108
|CADJPY
|36
|CADCHF
|165
|EURJPY
|73
|EURCHF
|140
|EURGBP
|152
|AUDCHF
|194
|NZDCHF
|139
|AUDNZD
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4.1K
|AUDCAD
|-669
|USDJPY
|-10K
|USDCAD
|5.3K
|EURAUD
|-1.4K
|CHFJPY
|-3.8K
|GBPAUD
|3.3K
|EURCAD
|4.5K
|NZDJPY
|4.2K
|GBPCHF
|3.1K
|NZDUSD
|5K
|NZDCAD
|3.7K
|AUDUSD
|4.3K
|EURUSD
|3K
|USDCHF
|-7K
|GBPJPY
|2.7K
|GBPCAD
|4.4K
|CADJPY
|-137
|CADCHF
|4K
|EURJPY
|1.1K
|EURCHF
|3.8K
|EURGBP
|3.4K
|AUDCHF
|2.6K
|NZDCHF
|3.2K
|AUDNZD
|-655
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 269.52 USD
Worst Trade: -470 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +194.47 USD
Massima perdita consecutiva: -1 160.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 2
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 31
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.01 × 162
|
TitanFX-01
|0.02 × 117
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.02 × 114
|
VantageFX-Live 2
|0.04 × 28
|
TradersWay-Live
|0.06 × 218
|
AxioryAsia-02Live
|0.06 × 186
|
JFD-Live02
|0.07 × 46
|
FXOpen-Real1
|0.10 × 52
|
ICMarkets-Live07
|0.12 × 3316
