Segnali / MetaTrader 4 / HSAT 26 CCY
Ki Chung Ng

HSAT 26 CCY

Ki Chung Ng
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 31%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
770
Profit Trade:
696 (90.38%)
Loss Trade:
74 (9.61%)
Best Trade:
1 269.52 USD
Worst Trade:
-470.48 USD
Profitto lordo:
7 504.53 USD (134 534 pips)
Perdita lorda:
-4 649.88 USD (92 714 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (194.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 269.52 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.85%
Massimo carico di deposito:
8.43%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
376 (48.83%)
Short Trade:
394 (51.17%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
10.78 USD
Perdita media:
-62.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 160.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 160.69 USD (4)
Crescita mensile:
2.62%
Previsione annuale:
34.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 160.69 USD (8.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.35% (1 160.42 USD)
Per equità:
39.22% (4 761.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 40
AUDCAD 38
USDJPY 35
USDCAD 35
EURAUD 35
CHFJPY 34
GBPAUD 34
EURCAD 33
NZDJPY 33
GBPCHF 32
NZDUSD 32
NZDCAD 32
AUDUSD 32
EURUSD 31
USDCHF 31
GBPJPY 31
GBPCAD 29
CADJPY 29
CADCHF 27
EURJPY 26
EURCHF 26
EURGBP 26
AUDCHF 25
NZDCHF 24
AUDNZD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 226
AUDCAD 259
USDJPY -83
USDCAD 119
EURAUD 119
CHFJPY 121
GBPAUD 107
EURCAD 120
NZDJPY 100
GBPCHF 204
NZDUSD 152
NZDCAD 114
AUDUSD 158
EURUSD 229
USDCHF -201
GBPJPY 37
GBPCAD 108
CADJPY 36
CADCHF 165
EURJPY 73
EURCHF 140
EURGBP 152
AUDCHF 194
NZDCHF 139
AUDNZD 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 4.1K
AUDCAD -669
USDJPY -10K
USDCAD 5.3K
EURAUD -1.4K
CHFJPY -3.8K
GBPAUD 3.3K
EURCAD 4.5K
NZDJPY 4.2K
GBPCHF 3.1K
NZDUSD 5K
NZDCAD 3.7K
AUDUSD 4.3K
EURUSD 3K
USDCHF -7K
GBPJPY 2.7K
GBPCAD 4.4K
CADJPY -137
CADCHF 4K
EURJPY 1.1K
EURCHF 3.8K
EURGBP 3.4K
AUDCHF 2.6K
NZDCHF 3.2K
AUDNZD -655
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 269.52 USD
Worst Trade: -470 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +194.47 USD
Massima perdita consecutiva: -1 160.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PrimeXM-LiveUK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 31
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
GKFXPrime-Live-1.3
0.02 × 114
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.06 × 218
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
JFD-Live02
0.07 × 46
FXOpen-Real1
0.10 × 52
ICMarkets-Live07
0.12 × 3316
319 più
Non ci sono recensioni
2025.02.03 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 13:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 10:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 16:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 14:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 12:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 05:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 23:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 22:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.