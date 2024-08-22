Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PrimeXM-LiveUK 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 3 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT4 Live Server 0.00 × 2 HalifaxPro-Live 0.00 × 1 NASDTrading-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 7 EGlobal-Classic3 0.00 × 2 MEXAtlantic-Real-2 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 5 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 4 MonetaMarkets-Live01 0.00 × 3 ICMarkets-Live03 0.00 × 31 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 ICMarkets-Live22 0.00 × 3 ICMarkets-Live06 0.01 × 162 TitanFX-01 0.02 × 117 GKFXPrime-Live-1.3 0.02 × 114 VantageFX-Live 2 0.04 × 28 TradersWay-Live 0.06 × 218 AxioryAsia-02Live 0.06 × 186 JFD-Live02 0.07 × 46 FXOpen-Real1 0.10 × 52 ICMarkets-Live07 0.12 × 3316 319 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou