Ki Chung Ng

HSAT 26 CCY

Ki Chung Ng
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 31%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
770
Bénéfice trades:
696 (90.38%)
Perte trades:
74 (9.61%)
Meilleure transaction:
1 269.52 USD
Pire transaction:
-470.48 USD
Bénéfice brut:
7 504.53 USD (134 534 pips)
Perte brute:
-4 649.88 USD (92 714 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (194.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 269.52 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
96.85%
Charge de dépôt maximale:
8.43%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.46
Longs trades:
376 (48.83%)
Courts trades:
394 (51.17%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
3.71 USD
Bénéfice moyen:
10.78 USD
Perte moyenne:
-62.84 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 160.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 160.69 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.69%
Prévision annuelle:
34.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 160.69 USD (8.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.35% (1 160.42 USD)
Par fonds propres:
39.22% (4 761.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 40
AUDCAD 38
USDJPY 35
USDCAD 35
EURAUD 35
CHFJPY 34
GBPAUD 34
EURCAD 33
NZDJPY 33
GBPCHF 32
NZDUSD 32
NZDCAD 32
AUDUSD 32
EURUSD 31
USDCHF 31
GBPJPY 31
GBPCAD 29
CADJPY 29
CADCHF 27
EURJPY 26
EURCHF 26
EURGBP 26
AUDCHF 25
NZDCHF 24
AUDNZD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 226
AUDCAD 259
USDJPY -83
USDCAD 119
EURAUD 119
CHFJPY 121
GBPAUD 107
EURCAD 120
NZDJPY 100
GBPCHF 204
NZDUSD 152
NZDCAD 114
AUDUSD 158
EURUSD 229
USDCHF -201
GBPJPY 37
GBPCAD 108
CADJPY 36
CADCHF 165
EURJPY 73
EURCHF 140
EURGBP 152
AUDCHF 194
NZDCHF 139
AUDNZD 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 4.1K
AUDCAD -669
USDJPY -10K
USDCAD 5.3K
EURAUD -1.4K
CHFJPY -3.8K
GBPAUD 3.3K
EURCAD 4.5K
NZDJPY 4.2K
GBPCHF 3.1K
NZDUSD 5K
NZDCAD 3.7K
AUDUSD 4.3K
EURUSD 3K
USDCHF -7K
GBPJPY 2.7K
GBPCAD 4.4K
CADJPY -137
CADCHF 4K
EURJPY 1.1K
EURCHF 3.8K
EURGBP 3.4K
AUDCHF 2.6K
NZDCHF 3.2K
AUDNZD -655
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 269.52 USD
Pire transaction: -470 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +194.47 USD
Perte consécutive maximale: -1 160.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PrimeXM-LiveUK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 31
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
GKFXPrime-Live-1.3
0.02 × 114
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.06 × 218
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
JFD-Live02
0.07 × 46
FXOpen-Real1
0.10 × 52
ICMarkets-Live07
0.12 × 3316
319 plus...
Aucun avis
2025.02.03 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 13:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 10:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 16:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 14:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 12:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 05:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 23:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 22:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
