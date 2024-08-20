- Büyüme
İşlemler:
896
Kârla kapanan işlemler:
740 (82.58%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (17.41%)
En iyi işlem:
171.54 EUR
En kötü işlem:
-297.29 EUR
Brüt kâr:
5 311.36 EUR (263 501 pips)
Brüt zarar:
-5 844.71 EUR (228 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (47.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
589.68 EUR (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
19.26%
Maks. mevduat yükü:
100.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
451 (50.33%)
Satış işlemleri:
445 (49.67%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.60 EUR
Ortalama kâr:
7.18 EUR
Ortalama zarar:
-37.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-122.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-331.82 EUR (2)
Aylık büyüme:
-5.52%
Yıllık tahmin:
-65.37%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
587.36 EUR
Maksimum:
1 437.55 EUR (106.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.93% (1 437.55 EUR)
Varlığa göre:
14.54% (275.85 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|690
|USDJPY
|63
|EURUSD
|46
|GBPUSD
|45
|BTCUSD
|34
|ETHUSD
|6
|USDCAD
|3
|XAGUSD
|2
|NAS100
|2
|US500
|2
|NZDJPY
|1
|NAS100-F
|1
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-257
|USDJPY
|-111
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|-72
|BTCUSD
|7
|ETHUSD
|-1
|USDCAD
|-19
|XAGUSD
|-51
|NAS100
|-28
|US500
|-6
|NZDJPY
|-113
|NAS100-F
|9
|AUDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|628
|GBPUSD
|2.3K
|BTCUSD
|33K
|ETHUSD
|4.4K
|USDCAD
|-108
|XAGUSD
|-502
|NAS100
|-710
|US500
|-72
|NZDJPY
|-1.9K
|NAS100-F
|43
|AUDUSD
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +171.54 EUR
En kötü işlem: -297 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -122.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.85 × 13
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.27 × 11
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.93 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
RobXGold Hunter Trades on Gold
- Minimum recommended Deposit: $500
- Leverage: 30:1
- Timeframe: M30
- Lots volume fixed 0.03 in every single trade
- Fixed SL and TP always placed
- Profit Target: Monthly average profit target is 5 to 10% +/-
- Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% and the maximum limit is 20%
N.B:
1. Invest only those funds that you are ready to lose. There is no guarantee for future results by subscribing to the signal you take all the risks.
2. This is a Swap Free account, no swap will be charged on this account.
3. If you cannot handle the pressure of drawdown, then this signal is not suitable for you.
