Robby Philip Bachmann

RobXGold Hunter

Robby Philip Bachmann
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -32%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
896
Kârla kapanan işlemler:
740 (82.58%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (17.41%)
En iyi işlem:
171.54 EUR
En kötü işlem:
-297.29 EUR
Brüt kâr:
5 311.36 EUR (263 501 pips)
Brüt zarar:
-5 844.71 EUR (228 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (47.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
589.68 EUR (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
19.26%
Maks. mevduat yükü:
100.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
451 (50.33%)
Satış işlemleri:
445 (49.67%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.60 EUR
Ortalama kâr:
7.18 EUR
Ortalama zarar:
-37.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-122.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-331.82 EUR (2)
Aylık büyüme:
-5.52%
Yıllık tahmin:
-65.37%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
587.36 EUR
Maksimum:
1 437.55 EUR (106.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.93% (1 437.55 EUR)
Varlığa göre:
14.54% (275.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 690
USDJPY 63
EURUSD 46
GBPUSD 45
BTCUSD 34
ETHUSD 6
USDCAD 3
XAGUSD 2
NAS100 2
US500 2
NZDJPY 1
NAS100-F 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -257
USDJPY -111
EURUSD 29
GBPUSD -72
BTCUSD 7
ETHUSD -1
USDCAD -19
XAGUSD -51
NAS100 -28
US500 -6
NZDJPY -113
NAS100-F 9
AUDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.6K
USDJPY 1.1K
EURUSD 628
GBPUSD 2.3K
BTCUSD 33K
ETHUSD 4.4K
USDCAD -108
XAGUSD -502
NAS100 -710
US500 -72
NZDJPY -1.9K
NAS100-F 43
AUDUSD 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.54 EUR
En kötü işlem: -297 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -122.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.93 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
RobXGold Hunter Trades on Gold

  • Minimum recommended Deposit: $500
  • Leverage: 30:1
  • Timeframe: M30
  • Lots volume fixed 0.03 in every single trade
  • Fixed SL and TP always placed
  • Profit Target: Monthly average profit target is 5 to 10% +/-
  • Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% and the maximum limit is 20%


    N.B:
    1. Invest only those funds that you are ready to lose. There is no guarantee for future results by subscribing to the signal you take all the risks.
    2. This is a Swap Free account, no swap will be charged on this account.
    3. If you cannot handle the pressure of drawdown, then this signal is not suitable for you.


    İnceleme yok
    MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

    Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

    Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.