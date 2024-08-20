- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
896
Profit Trade:
740 (82.58%)
Loss Trade:
156 (17.41%)
Best Trade:
171.54 EUR
Worst Trade:
-297.29 EUR
Profitto lordo:
5 311.36 EUR (263 501 pips)
Perdita lorda:
-5 844.71 EUR (228 714 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (47.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
589.68 EUR (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
19.26%
Massimo carico di deposito:
100.96%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
451 (50.33%)
Short Trade:
445 (49.67%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.60 EUR
Profitto medio:
7.18 EUR
Perdita media:
-37.47 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-122.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-331.82 EUR (2)
Crescita mensile:
-4.70%
Previsione annuale:
-57.06%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
587.36 EUR
Massimale:
1 437.55 EUR (106.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.93% (1 437.55 EUR)
Per equità:
14.54% (275.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|690
|USDJPY
|63
|EURUSD
|46
|GBPUSD
|45
|BTCUSD
|34
|ETHUSD
|6
|USDCAD
|3
|XAGUSD
|2
|NAS100
|2
|US500
|2
|NZDJPY
|1
|NAS100-F
|1
|AUDUSD
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-257
|USDJPY
|-111
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|-72
|BTCUSD
|7
|ETHUSD
|-1
|USDCAD
|-19
|XAGUSD
|-51
|NAS100
|-28
|US500
|-6
|NZDJPY
|-113
|NAS100-F
|9
|AUDUSD
|3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|628
|GBPUSD
|2.3K
|BTCUSD
|33K
|ETHUSD
|4.4K
|USDCAD
|-108
|XAGUSD
|-502
|NAS100
|-710
|US500
|-72
|NZDJPY
|-1.9K
|NAS100-F
|43
|AUDUSD
|13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.54 EUR
Worst Trade: -297 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -122.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
Exness-MT5Real31
|0.85 × 13
Tickmill-Live
|0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
|2.27 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
Stambh-Main
|4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
|7.93 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
RobXGold Hunter Trades on Gold
- Minimum recommended Deposit: $500
- Leverage: 30:1
- Timeframe: M30
- Lots volume fixed 0.03 in every single trade
- Fixed SL and TP always placed
- Profit Target: Monthly average profit target is 5 to 10% +/-
- Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% and the maximum limit is 20%
N.B:
1. Invest only those funds that you are ready to lose. There is no guarantee for future results by subscribing to the signal you take all the risks.
2. This is a Swap Free account, no swap will be charged on this account.
3. If you cannot handle the pressure of drawdown, then this signal is not suitable for you.
Non ci sono recensioni
