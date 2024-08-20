SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RobXGold Hunter
Robby Philip Bachmann

RobXGold Hunter

Robby Philip Bachmann
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -32%
PepperstoneUK-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
896
Profit Trade:
740 (82.58%)
Loss Trade:
156 (17.41%)
Best Trade:
171.54 EUR
Worst Trade:
-297.29 EUR
Profitto lordo:
5 311.36 EUR (263 501 pips)
Perdita lorda:
-5 844.71 EUR (228 714 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (47.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
589.68 EUR (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
19.26%
Massimo carico di deposito:
100.96%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
451 (50.33%)
Short Trade:
445 (49.67%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.60 EUR
Profitto medio:
7.18 EUR
Perdita media:
-37.47 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-122.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-331.82 EUR (2)
Crescita mensile:
-4.70%
Previsione annuale:
-57.06%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
587.36 EUR
Massimale:
1 437.55 EUR (106.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.93% (1 437.55 EUR)
Per equità:
14.54% (275.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 690
USDJPY 63
EURUSD 46
GBPUSD 45
BTCUSD 34
ETHUSD 6
USDCAD 3
XAGUSD 2
NAS100 2
US500 2
NZDJPY 1
NAS100-F 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -257
USDJPY -111
EURUSD 29
GBPUSD -72
BTCUSD 7
ETHUSD -1
USDCAD -19
XAGUSD -51
NAS100 -28
US500 -6
NZDJPY -113
NAS100-F 9
AUDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.6K
USDJPY 1.1K
EURUSD 628
GBPUSD 2.3K
BTCUSD 33K
ETHUSD 4.4K
USDCAD -108
XAGUSD -502
NAS100 -710
US500 -72
NZDJPY -1.9K
NAS100-F 43
AUDUSD 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.54 EUR
Worst Trade: -297 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -122.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.93 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

RobXGold Hunter Trades on Gold

  • Minimum recommended Deposit: $500
  • Leverage: 30:1
  • Timeframe: M30
  • Lots volume fixed 0.03 in every single trade
  • Fixed SL and TP always placed
  • Profit Target: Monthly average profit target is 5 to 10% +/-
  • Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% and the maximum limit is 20%


    N.B:
    1. Invest only those funds that you are ready to lose. There is no guarantee for future results by subscribing to the signal you take all the risks.
    2. This is a Swap Free account, no swap will be charged on this account.
    3. If you cannot handle the pressure of drawdown, then this signal is not suitable for you.


    Non ci sono recensioni
    2025.09.15 07:33
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.09.11 07:25
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.09.03 08:23
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.09.02 13:34
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.22 05:57
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.22 01:49
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.20 02:46
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 15:17
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 14:17
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 12:17
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 11:40
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 10:32
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 06:35
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 00:20
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.18 18:06
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.18 13:58
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.18 12:57
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.12 12:06
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.12 09:58
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.12 06:50
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
    Segnale
    Costo
    Crescita
    Abbonati
    Fondi
    Saldo
    Settimane
    Expert Advisor
    Trade
    Vincita %
    Attività
    PF
    Profitto previsto
    Drawdown
    Leva finanziaria
    RobXGold Hunter
    30USD al mese
    -32%
    0
    0
    USD
    923
    EUR
    58
    93%
    896
    82%
    19%
    0.90
    -0.60
    EUR
    64%
    1:30
    Copia

    Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

    L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

    Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.