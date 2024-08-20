- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
894
Bénéfice trades:
740 (82.77%)
Perte trades:
154 (17.23%)
Meilleure transaction:
171.54 EUR
Pire transaction:
-297.29 EUR
Bénéfice brut:
5 311.36 EUR (263 501 pips)
Perte brute:
-5 812.14 EUR (225 863 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (47.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
589.68 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
19.26%
Charge de dépôt maximale:
100.96%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.35
Longs trades:
451 (50.45%)
Courts trades:
443 (49.55%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.56 EUR
Bénéfice moyen:
7.18 EUR
Perte moyenne:
-37.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-122.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-331.82 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-6.38%
Prévision annuelle:
-77.46%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
587.36 EUR
Maximal:
1 437.55 EUR (106.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.93% (1 437.55 EUR)
Par fonds propres:
14.54% (275.85 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|689
|USDJPY
|63
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|45
|BTCUSD
|34
|ETHUSD
|6
|USDCAD
|3
|XAGUSD
|2
|NAS100
|2
|US500
|2
|NZDJPY
|1
|NAS100-F
|1
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-231
|USDJPY
|-111
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|-72
|BTCUSD
|7
|ETHUSD
|-1
|USDCAD
|-19
|XAGUSD
|-51
|NAS100
|-28
|US500
|-6
|NZDJPY
|-113
|NAS100-F
|9
|AUDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-958
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|818
|GBPUSD
|2.3K
|BTCUSD
|33K
|ETHUSD
|4.4K
|USDCAD
|-108
|XAGUSD
|-502
|NAS100
|-710
|US500
|-72
|NZDJPY
|-1.9K
|NAS100-F
|43
|AUDUSD
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +171.54 EUR
Pire transaction: -297 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +47.73 EUR
Perte consécutive maximale: -122.66 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.85 × 13
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.27 × 11
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.93 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
RobXGold Hunter Trades on Gold
- Minimum recommended Deposit: $500
- Leverage: 30:1
- Timeframe: M30
- Lots volume fixed 0.03 in every single trade
- Fixed SL and TP always placed
- Profit Target: Monthly average profit target is 5 to 10% +/-
- Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% and the maximum limit is 20%
N.B:
1. Invest only those funds that you are ready to lose. There is no guarantee for future results by subscribing to the signal you take all the risks.
2. This is a Swap Free account, no swap will be charged on this account.
3. If you cannot handle the pressure of drawdown, then this signal is not suitable for you.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-29%
0
0
USD
USD
955
EUR
EUR
58
93%
894
82%
19%
0.91
-0.56
EUR
EUR
64%
1:30