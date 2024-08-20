SignauxSections
Robby Philip Bachmann

RobXGold Hunter

Robby Philip Bachmann
0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -29%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
894
Bénéfice trades:
740 (82.77%)
Perte trades:
154 (17.23%)
Meilleure transaction:
171.54 EUR
Pire transaction:
-297.29 EUR
Bénéfice brut:
5 311.36 EUR (263 501 pips)
Perte brute:
-5 812.14 EUR (225 863 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (47.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
589.68 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
19.26%
Charge de dépôt maximale:
100.96%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.35
Longs trades:
451 (50.45%)
Courts trades:
443 (49.55%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.56 EUR
Bénéfice moyen:
7.18 EUR
Perte moyenne:
-37.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-122.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-331.82 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-6.38%
Prévision annuelle:
-77.46%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
587.36 EUR
Maximal:
1 437.55 EUR (106.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.93% (1 437.55 EUR)
Par fonds propres:
14.54% (275.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 689
USDJPY 63
EURUSD 45
GBPUSD 45
BTCUSD 34
ETHUSD 6
USDCAD 3
XAGUSD 2
NAS100 2
US500 2
NZDJPY 1
NAS100-F 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -231
USDJPY -111
EURUSD 41
GBPUSD -72
BTCUSD 7
ETHUSD -1
USDCAD -19
XAGUSD -51
NAS100 -28
US500 -6
NZDJPY -113
NAS100-F 9
AUDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -958
USDJPY 1.1K
EURUSD 818
GBPUSD 2.3K
BTCUSD 33K
ETHUSD 4.4K
USDCAD -108
XAGUSD -502
NAS100 -710
US500 -72
NZDJPY -1.9K
NAS100-F 43
AUDUSD 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.54 EUR
Pire transaction: -297 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +47.73 EUR
Perte consécutive maximale: -122.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.93 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
RobXGold Hunter Trades on Gold

  • Minimum recommended Deposit: $500
  • Leverage: 30:1
  • Timeframe: M30
  • Lots volume fixed 0.03 in every single trade
  • Fixed SL and TP always placed
  • Profit Target: Monthly average profit target is 5 to 10% +/-
  • Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% and the maximum limit is 20%


    N.B:
    1. Invest only those funds that you are ready to lose. There is no guarantee for future results by subscribing to the signal you take all the risks.
    2. This is a Swap Free account, no swap will be charged on this account.
    3. If you cannot handle the pressure of drawdown, then this signal is not suitable for you.


    Aucun avis
    2025.09.15 07:33
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.09.11 07:25
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.09.03 08:23
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.09.02 13:34
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.22 05:57
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.22 01:49
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.20 02:46
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 15:17
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 14:17
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 12:17
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 11:40
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 10:32
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 06:35
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.19 00:20
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.18 18:06
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.18 13:58
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.18 12:57
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.12 12:06
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.12 09:58
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.12 06:50
    Too frequent deals may negatively impact copying results
