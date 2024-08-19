SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Full Auto BBLKS 1
Suet Ching Mak

Full Auto BBLKS 1

Suet Ching Mak
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 4%
Pepperstone-Edge04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 090
Kârla kapanan işlemler:
1 532 (73.30%)
Zararla kapanan işlemler:
558 (26.70%)
En iyi işlem:
332.12 USD
En kötü işlem:
-277.19 USD
Brüt kâr:
8 151.82 USD (321 752 pips)
Brüt zarar:
-7 777.19 USD (337 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (73.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
442.62 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
1 063 (50.86%)
Satış işlemleri:
1 027 (49.14%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-13.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-104.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.56 USD (3)
Aylık büyüme:
-10.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
404.52 USD
Maksimum:
969.79 USD (9.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.52% (969.79 USD)
Varlığa göre:
46.36% (3 452.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 940
CADCHF 512
AUDNZD 367
EURGBP 253
GBPUSD 11
XAUUSD 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 414
CADCHF 1K
AUDNZD -1.2K
EURGBP 223
GBPUSD -106
XAUUSD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -4.7K
CADCHF 29K
AUDNZD -34K
EURGBP -2.4K
GBPUSD -3.5K
XAUUSD 399
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +332.12 USD
En kötü işlem: -277 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
LifeCM-Xchange
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
OANDA-GMT-5 Live
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.3
0.00 × 35
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 2
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 23
FIT-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
InstaForex-Cent.com
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
286 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.30 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 14:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 23:03
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.20 19:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.14 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol