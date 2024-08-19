- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 090
Kârla kapanan işlemler:
1 532 (73.30%)
Zararla kapanan işlemler:
558 (26.70%)
En iyi işlem:
332.12 USD
En kötü işlem:
-277.19 USD
Brüt kâr:
8 151.82 USD (321 752 pips)
Brüt zarar:
-7 777.19 USD (337 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (73.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
442.62 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
1 063 (50.86%)
Satış işlemleri:
1 027 (49.14%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-13.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-104.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.56 USD (3)
Aylık büyüme:
-10.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
404.52 USD
Maksimum:
969.79 USD (9.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.52% (969.79 USD)
Varlığa göre:
46.36% (3 452.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|940
|CADCHF
|512
|AUDNZD
|367
|EURGBP
|253
|GBPUSD
|11
|XAUUSD
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|414
|CADCHF
|1K
|AUDNZD
|-1.2K
|EURGBP
|223
|GBPUSD
|-106
|XAUUSD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-4.7K
|CADCHF
|29K
|AUDNZD
|-34K
|EURGBP
|-2.4K
|GBPUSD
|-3.5K
|XAUUSD
|399
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +332.12 USD
En kötü işlem: -277 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
LifeCM-Xchange
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
OANDA-GMT-5 Live
|0.00 × 1
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.00 × 35
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 2
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 23
|
FIT-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
İnceleme yok