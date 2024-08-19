SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Full Auto BBLKS 1
Suet Ching Mak

Full Auto BBLKS 1

Suet Ching Mak
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 4%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 090
Profit Trade:
1 532 (73.30%)
Loss Trade:
558 (26.70%)
Best Trade:
332.12 USD
Worst Trade:
-277.19 USD
Profitto lordo:
8 151.82 USD (321 752 pips)
Perdita lorda:
-7 777.19 USD (337 788 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (73.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
442.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.38%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
1 063 (50.86%)
Short Trade:
1 027 (49.14%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-13.94 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-104.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.56 USD (3)
Crescita mensile:
-11.06%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
404.52 USD
Massimale:
969.79 USD (9.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.52% (969.79 USD)
Per equità:
46.36% (3 452.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 940
CADCHF 512
AUDNZD 367
EURGBP 253
GBPUSD 11
XAUUSD 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 414
CADCHF 1K
AUDNZD -1.2K
EURGBP 223
GBPUSD -106
XAUUSD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -4.7K
CADCHF 29K
AUDNZD -34K
EURGBP -2.4K
GBPUSD -3.5K
XAUUSD 399
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +332.12 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.82 USD
Massima perdita consecutiva: -104.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
LifeCM-Xchange
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
OANDA-GMT-5 Live
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.3
0.00 × 35
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 2
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 23
FIT-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
InstaForex-Cent.com
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
286 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.30 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 14:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 23:03
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.20 19:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.14 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
