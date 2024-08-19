- Crescita
Trade:
2 090
Profit Trade:
1 532 (73.30%)
Loss Trade:
558 (26.70%)
Best Trade:
332.12 USD
Worst Trade:
-277.19 USD
Profitto lordo:
8 151.82 USD (321 752 pips)
Perdita lorda:
-7 777.19 USD (337 788 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (73.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
442.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.38%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
1 063 (50.86%)
Short Trade:
1 027 (49.14%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-13.94 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-104.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.56 USD (3)
Crescita mensile:
-11.06%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
404.52 USD
Massimale:
969.79 USD (9.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.52% (969.79 USD)
Per equità:
46.36% (3 452.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|940
|CADCHF
|512
|AUDNZD
|367
|EURGBP
|253
|GBPUSD
|11
|XAUUSD
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|414
|CADCHF
|1K
|AUDNZD
|-1.2K
|EURGBP
|223
|GBPUSD
|-106
|XAUUSD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-4.7K
|CADCHF
|29K
|AUDNZD
|-34K
|EURGBP
|-2.4K
|GBPUSD
|-3.5K
|XAUUSD
|399
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +332.12 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.82 USD
Massima perdita consecutiva: -104.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
LifeCM-Xchange
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
OANDA-GMT-5 Live
|0.00 × 1
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.00 × 35
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 2
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 23
|
FIT-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
