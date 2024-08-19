SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Full Auto BBLKS 1
Suet Ching Mak

Full Auto BBLKS 1

Suet Ching Mak
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 4%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 089
Bénéfice trades:
1 531 (73.28%)
Perte trades:
558 (26.71%)
Meilleure transaction:
332.12 USD
Pire transaction:
-277.19 USD
Bénéfice brut:
8 150.99 USD (321 662 pips)
Perte brute:
-7 777.19 USD (337 788 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (73.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
442.62 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.38%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
1 063 (50.89%)
Courts trades:
1 026 (49.11%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
5.32 USD
Perte moyenne:
-13.94 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-104.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-289.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
-11.40%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
404.52 USD
Maximal:
969.79 USD (9.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.52% (969.79 USD)
Par fonds propres:
46.36% (3 452.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 939
CADCHF 512
AUDNZD 367
EURGBP 253
GBPUSD 11
XAUUSD 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 413
CADCHF 1K
AUDNZD -1.2K
EURGBP 223
GBPUSD -106
XAUUSD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -4.8K
CADCHF 29K
AUDNZD -34K
EURGBP -2.4K
GBPUSD -3.5K
XAUUSD 399
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +332.12 USD
Pire transaction: -277 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +73.82 USD
Perte consécutive maximale: -104.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
LifeCM-Xchange
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
OANDA-GMT-5 Live
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.3
0.00 × 35
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 2
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 23
FIT-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
InstaForex-Cent.com
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
286 plus...
Aucun avis
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.30 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 14:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 07:33
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 23:03
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.20 19:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.14 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
