InvestForce

InvestForce Joel

InvestForce
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
4 / 39K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 228%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
919
Kârla kapanan işlemler:
604 (65.72%)
Zararla kapanan işlemler:
315 (34.28%)
En iyi işlem:
148.08 USD
En kötü işlem:
-333.33 USD
Brüt kâr:
9 227.47 USD (136 454 pips)
Brüt zarar:
-6 172.64 USD (89 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (71.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
261.11 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
67.79%
Maks. mevduat yükü:
15.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
683 (74.32%)
Satış işlemleri:
236 (25.68%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
3.32 USD
Ortalama kâr:
15.28 USD
Ortalama zarar:
-19.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-95.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 416.06 USD (8)
Aylık büyüme:
8.13%
Yıllık tahmin:
98.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
1 424.37 USD (31.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.92% (1 424.90 USD)
Varlığa göre:
20.65% (272.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 918
XAUUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3K
XAUUSD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 47K
XAUUSD 186
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.08 USD
En kötü işlem: -333 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +71.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
1.68 × 7662
69 daha fazla...
Notice - 15 April 2025

Dear subscribers,

Please be informed that we have loaded more money into the trading account, therefore the lot size will increase.

Kindly adjust the copy lot size if needed.

Thanks!


İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.