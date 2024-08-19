SignauxSections
InvestForce

InvestForce Joel

InvestForce
0 avis
Fiabilité
57 semaines
4 / 39K USD
croissance depuis 2024 225%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
914
Bénéfice trades:
602 (65.86%)
Perte trades:
312 (34.14%)
Meilleure transaction:
148.08 USD
Pire transaction:
-333.33 USD
Bénéfice brut:
9 049.93 USD (136 075 pips)
Perte brute:
-6 047.86 USD (88 062 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (71.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
261.11 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
67.79%
Charge de dépôt maximale:
15.09%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
2.11
Longs trades:
678 (74.18%)
Courts trades:
236 (25.82%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
3.28 USD
Bénéfice moyen:
15.03 USD
Perte moyenne:
-19.38 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-95.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 416.06 USD (8)
Croissance mensuelle:
8.65%
Prévision annuelle:
105.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.50 USD
Maximal:
1 424.37 USD (31.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.92% (1 424.90 USD)
Par fonds propres:
20.65% (272.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 913
XAUUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3K
XAUUSD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 48K
XAUUSD 186
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.08 USD
Pire transaction: -333 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +71.20 USD
Perte consécutive maximale: -95.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 7651
69 plus...
Notice - 15 April 2025

Dear subscribers,

Please be informed that we have loaded more money into the trading account, therefore the lot size will increase.

Kindly adjust the copy lot size if needed.

Thanks!


Aucun avis
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 01:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 10:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 05:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 01:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 14:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 00:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
InvestForce Joel
30 USD par mois
225%
4
39K
USD
6.3K
USD
57
99%
914
65%
68%
1.49
3.28
USD
21%
1:500
