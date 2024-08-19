SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

NICK RLKS_8YR_2M TMGM665

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 035
Kârla kapanan işlemler:
2 420 (79.73%)
Zararla kapanan işlemler:
615 (20.26%)
En iyi işlem:
437.26 USD
En kötü işlem:
-108.31 USD
Brüt kâr:
10 617.73 USD (551 548 pips)
Brüt zarar:
-5 839.94 USD (411 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (59.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
479.86 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.74
Alış işlemleri:
1 499 (49.39%)
Satış işlemleri:
1 536 (50.61%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
4.39 USD
Ortalama zarar:
-9.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-616.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-616.98 USD (8)
Aylık büyüme:
2.01%
Yıllık tahmin:
27.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
616.98 USD (4.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.07% (616.98 USD)
Varlığa göre:
68.24% (7 012.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 729
GBPAUD 573
EURJPY 427
USDSGD 258
NZDUSD 242
USDCHF 199
AUDUSD 179
EURCHF 170
AUDCHF 109
EURUSD 91
CADCHF 58
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 858
GBPAUD 457
EURJPY 240
USDSGD 775
NZDUSD 84
USDCHF 390
AUDUSD 1K
EURCHF 451
AUDCHF 402
EURUSD -226
CADCHF 336
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 43K
GBPAUD 7.7K
EURJPY 5.2K
USDSGD 32K
NZDUSD -17K
USDCHF -7.1K
AUDUSD 33K
EURCHF 25K
AUDCHF 11K
EURUSD -8.8K
CADCHF 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +437.26 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +59.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -616.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 152
Exness-Real18
1.67 × 3
İnceleme yok
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 15:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 06:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 16:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 03:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 20:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 11:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
