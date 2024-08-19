SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NICK RLKS_8YR_2M TMGM665
Yui Ming Wan

NICK RLKS_8YR_2M TMGM665

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 033
Bénéfice trades:
2 418 (79.72%)
Perte trades:
615 (20.28%)
Meilleure transaction:
437.26 USD
Pire transaction:
-108.31 USD
Bénéfice brut:
10 617.19 USD (551 465 pips)
Perte brute:
-5 839.94 USD (411 841 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (59.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
479.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.35%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.74
Longs trades:
1 497 (49.36%)
Courts trades:
1 536 (50.64%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
4.39 USD
Perte moyenne:
-9.50 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-616.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-616.98 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.25%
Prévision annuelle:
27.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
616.98 USD (4.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.07% (616.98 USD)
Par fonds propres:
68.24% (7 012.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 729
GBPAUD 571
EURJPY 427
USDSGD 258
NZDUSD 242
USDCHF 199
AUDUSD 179
EURCHF 170
AUDCHF 109
EURUSD 91
CADCHF 58
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 858
GBPAUD 456
EURJPY 240
USDSGD 775
NZDUSD 84
USDCHF 390
AUDUSD 1K
EURCHF 451
AUDCHF 402
EURUSD -226
CADCHF 336
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 43K
GBPAUD 7.6K
EURJPY 5.2K
USDSGD 32K
NZDUSD -17K
USDCHF -7.1K
AUDUSD 33K
EURCHF 25K
AUDCHF 11K
EURUSD -8.8K
CADCHF 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +437.26 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +59.80 USD
Perte consécutive maximale: -616.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 152
Exness-Real18
1.67 × 3
Aucun avis
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 15:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 06:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 16:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 03:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 20:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 11:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
