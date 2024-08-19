- Crescita
Trade:
3 035
Profit Trade:
2 420 (79.73%)
Loss Trade:
615 (20.26%)
Best Trade:
437.26 USD
Worst Trade:
-108.31 USD
Profitto lordo:
10 617.73 USD (551 548 pips)
Perdita lorda:
-5 839.94 USD (411 841 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (59.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
479.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.35%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.74
Long Trade:
1 499 (49.39%)
Short Trade:
1 536 (50.61%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
4.39 USD
Perdita media:
-9.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-616.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-616.98 USD (8)
Crescita mensile:
2.17%
Previsione annuale:
27.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
616.98 USD (4.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.07% (616.98 USD)
Per equità:
68.24% (7 012.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|729
|GBPAUD
|573
|EURJPY
|427
|USDSGD
|258
|NZDUSD
|242
|USDCHF
|199
|AUDUSD
|179
|EURCHF
|170
|AUDCHF
|109
|EURUSD
|91
|CADCHF
|58
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|858
|GBPAUD
|457
|EURJPY
|240
|USDSGD
|775
|NZDUSD
|84
|USDCHF
|390
|AUDUSD
|1K
|EURCHF
|451
|AUDCHF
|402
|EURUSD
|-226
|CADCHF
|336
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|43K
|GBPAUD
|7.7K
|EURJPY
|5.2K
|USDSGD
|32K
|NZDUSD
|-17K
|USDCHF
|-7.1K
|AUDUSD
|33K
|EURCHF
|25K
|AUDCHF
|11K
|EURUSD
|-8.8K
|CADCHF
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.19 × 152
|
Exness-Real18
|1.67 × 3
