SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NICK RLKS_8YR_2M TMGM665
Yui Ming Wan

NICK RLKS_8YR_2M TMGM665

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 035
Profit Trade:
2 420 (79.73%)
Loss Trade:
615 (20.26%)
Best Trade:
437.26 USD
Worst Trade:
-108.31 USD
Profitto lordo:
10 617.73 USD (551 548 pips)
Perdita lorda:
-5 839.94 USD (411 841 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (59.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
479.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.35%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.74
Long Trade:
1 499 (49.39%)
Short Trade:
1 536 (50.61%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
4.39 USD
Perdita media:
-9.50 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-616.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-616.98 USD (8)
Crescita mensile:
2.17%
Previsione annuale:
27.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
616.98 USD (4.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.07% (616.98 USD)
Per equità:
68.24% (7 012.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 729
GBPAUD 573
EURJPY 427
USDSGD 258
NZDUSD 242
USDCHF 199
AUDUSD 179
EURCHF 170
AUDCHF 109
EURUSD 91
CADCHF 58
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 858
GBPAUD 457
EURJPY 240
USDSGD 775
NZDUSD 84
USDCHF 390
AUDUSD 1K
EURCHF 451
AUDCHF 402
EURUSD -226
CADCHF 336
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 43K
GBPAUD 7.7K
EURJPY 5.2K
USDSGD 32K
NZDUSD -17K
USDCHF -7.1K
AUDUSD 33K
EURCHF 25K
AUDCHF 11K
EURUSD -8.8K
CADCHF 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +437.26 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +59.80 USD
Massima perdita consecutiva: -616.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 152
Exness-Real18
1.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 15:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 06:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 16:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 03:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 20:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 11:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NICK RLKS_8YR_2M TMGM665
30USD al mese
46%
0
0
USD
10K
USD
58
100%
3 035
79%
100%
1.81
1.57
USD
68%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.