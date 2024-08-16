- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 012
Kârla kapanan işlemler:
730 (72.13%)
Zararla kapanan işlemler:
282 (27.87%)
En iyi işlem:
9 002.50 USD
En kötü işlem:
-16 627.29 USD
Brüt kâr:
80 405.71 USD (66 232 pips)
Brüt zarar:
-22 815.33 USD (81 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (49 750.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49 750.17 USD (32)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.88%
Maks. mevduat yükü:
33.77%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
539 (53.26%)
Satış işlemleri:
473 (46.74%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
56.91 USD
Ortalama kâr:
110.14 USD
Ortalama zarar:
-80.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-601.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 777.53 USD (2)
Aylık büyüme:
5.88%
Yıllık tahmin:
73.74%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 566.31 USD
Maksimum:
16 777.53 USD (39.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.74% (16 777.53 USD)
Varlığa göre:
42.59% (27 957.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|835
|AUDUSD
|80
|archived
|68
|XAUUSD
|12
|USDCHF
|5
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|3
|AUDNZD
|2
|XBRUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.8K
|AUDUSD
|3.5K
|archived
|52K
|XAUUSD
|-72
|USDCHF
|17
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|21
|AUDNZD
|15
|XBRUSD
|5
|AUDCAD
|83
|USDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-26K
|AUDUSD
|6.9K
|archived
|0
|XAUUSD
|983
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|2.3K
|USDJPY
|256
|AUDNZD
|48
|XBRUSD
|10
|AUDCAD
|112
|USDCAD
|8
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 002.50 USD
En kötü işlem: -16 627 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +49 750.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -601.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
OctaFX-Real4
|0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
JAFX-Real3
|0.00 × 2
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
XMUK-Real 19
|0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
Just2Trade-Real
|0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
TitanFX-03
|0.00 × 7
GKFXPrime-Live-1.2
|0.00 × 1
UAG-Live
|0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
Exness-Real6
|0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
EquitiGroup-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live16
|0.00 × 13
ICMarkets-Live05
|0.11 × 257
FXCM-GBPReal01
|0.13 × 16
Tickmill-Live
|0.14 × 7
Pepperstone-Edge07
|0.17 × 18
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 167
RoboForex-ECN-3
|0.21 × 7126
TTCM-Live3
|0.30 × 367
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
212%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
133
90%
1 012
72%
94%
3.52
56.91
USD
USD
43%
1:200