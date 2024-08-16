SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Good Gain with very low Risk
Steven Brian Cahaya

Good Gain with very low Risk

Steven Brian Cahaya
0 inceleme
Güvenilirlik
133 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 212%
FBS-Real-5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 012
Kârla kapanan işlemler:
730 (72.13%)
Zararla kapanan işlemler:
282 (27.87%)
En iyi işlem:
9 002.50 USD
En kötü işlem:
-16 627.29 USD
Brüt kâr:
80 405.71 USD (66 232 pips)
Brüt zarar:
-22 815.33 USD (81 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (49 750.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49 750.17 USD (32)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.88%
Maks. mevduat yükü:
33.77%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
539 (53.26%)
Satış işlemleri:
473 (46.74%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
56.91 USD
Ortalama kâr:
110.14 USD
Ortalama zarar:
-80.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-601.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 777.53 USD (2)
Aylık büyüme:
5.88%
Yıllık tahmin:
73.74%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 566.31 USD
Maksimum:
16 777.53 USD (39.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.74% (16 777.53 USD)
Varlığa göre:
42.59% (27 957.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 835
AUDUSD 80
archived 68
XAUUSD 12
USDCHF 5
GBPJPY 4
USDJPY 3
AUDNZD 2
XBRUSD 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.8K
AUDUSD 3.5K
archived 52K
XAUUSD -72
USDCHF 17
GBPJPY 22
USDJPY 21
AUDNZD 15
XBRUSD 5
AUDCAD 83
USDCAD 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -26K
AUDUSD 6.9K
archived 0
XAUUSD 983
USDCHF -66
GBPJPY 2.3K
USDJPY 256
AUDNZD 48
XBRUSD 10
AUDCAD 112
USDCAD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 002.50 USD
En kötü işlem: -16 627 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +49 750.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -601.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real4
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
JAFX-Real3
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
XMUK-Real 19
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 7
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 13
ICMarkets-Live05
0.11 × 257
FXCM-GBPReal01
0.13 × 16
Tickmill-Live
0.14 × 7
Pepperstone-Edge07
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 167
RoboForex-ECN-3
0.21 × 7126
TTCM-Live3
0.30 × 367
181 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.03 17:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 07:53
2025.09.25 16:48
2025.09.12 11:53
2025.08.29 17:12
2025.08.07 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:15
2025.07.03 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Good Gain with very low Risk
Ayda 30 USD
212%
0
0
USD
29K
USD
133
90%
1 012
72%
94%
3.52
56.91
USD
43%
1:200
