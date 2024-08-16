SignauxSections
Good Gain with very low Risk
Steven Brian Cahaya

Good Gain with very low Risk

Steven Brian Cahaya
0 avis
Fiabilité
133 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 212%
FBS-Real-5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 012
Bénéfice trades:
730 (72.13%)
Perte trades:
282 (27.87%)
Meilleure transaction:
9 002.50 USD
Pire transaction:
-16 627.29 USD
Bénéfice brut:
80 405.71 USD (66 232 pips)
Perte brute:
-22 815.33 USD (81 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (49 750.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49 750.17 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
93.88%
Charge de dépôt maximale:
33.77%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.43
Longs trades:
539 (53.26%)
Courts trades:
473 (46.74%)
Facteur de profit:
3.52
Rendement attendu:
56.91 USD
Bénéfice moyen:
110.14 USD
Perte moyenne:
-80.91 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-601.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-16 777.53 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.88%
Prévision annuelle:
73.74%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 566.31 USD
Maximal:
16 777.53 USD (39.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.74% (16 777.53 USD)
Par fonds propres:
42.59% (27 957.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 835
AUDUSD 80
archived 68
XAUUSD 12
USDCHF 5
GBPJPY 4
USDJPY 3
AUDNZD 2
XBRUSD 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.8K
AUDUSD 3.5K
archived 52K
XAUUSD -72
USDCHF 17
GBPJPY 22
USDJPY 21
AUDNZD 15
XBRUSD 5
AUDCAD 83
USDCAD 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -26K
AUDUSD 6.9K
archived 0
XAUUSD 983
USDCHF -66
GBPJPY 2.3K
USDJPY 256
AUDNZD 48
XBRUSD 10
AUDCAD 112
USDCAD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 002.50 USD
Pire transaction: -16 627 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +49 750.17 USD
Perte consécutive maximale: -601.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real4
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
JAFX-Real3
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
XMUK-Real 19
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 7
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 13
ICMarkets-Live05
0.11 × 257
FXCM-GBPReal01
0.13 × 16
Tickmill-Live
0.14 × 7
Pepperstone-Edge07
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 167
RoboForex-ECN-3
0.21 × 7126
TTCM-Live3
0.30 × 367
181 plus...
Aucun avis
2025.11.03 17:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.03 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Good Gain with very low Risk
30 USD par mois
212%
0
0
USD
29K
USD
133
90%
1 012
72%
94%
3.52
56.91
USD
43%
1:200
Copier

