- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 012
Profit Trade:
730 (72.13%)
Loss Trade:
282 (27.87%)
Best Trade:
9 002.50 USD
Worst Trade:
-16 627.29 USD
Profitto lordo:
80 405.71 USD (66 232 pips)
Perdita lorda:
-22 815.33 USD (81 558 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (49 750.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49 750.17 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
93.88%
Massimo carico di deposito:
33.77%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
539 (53.26%)
Short Trade:
473 (46.74%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
56.91 USD
Profitto medio:
110.14 USD
Perdita media:
-80.91 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-601.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 777.53 USD (2)
Crescita mensile:
5.88%
Previsione annuale:
73.74%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 566.31 USD
Massimale:
16 777.53 USD (39.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.74% (16 777.53 USD)
Per equità:
42.59% (27 957.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|835
|AUDUSD
|80
|archived
|68
|XAUUSD
|12
|USDCHF
|5
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|3
|AUDNZD
|2
|XBRUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.8K
|AUDUSD
|3.5K
|archived
|52K
|XAUUSD
|-72
|USDCHF
|17
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|21
|AUDNZD
|15
|XBRUSD
|5
|AUDCAD
|83
|USDCAD
|1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-26K
|AUDUSD
|6.9K
|archived
|0
|XAUUSD
|983
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|2.3K
|USDJPY
|256
|AUDNZD
|48
|XBRUSD
|10
|AUDCAD
|112
|USDCAD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 002.50 USD
Worst Trade: -16 627 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49 750.17 USD
Massima perdita consecutiva: -601.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
JAFX-Real3
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 19
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 7
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 7
|
GKFXPrime-Live-1.2
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 13
|
ICMarkets-Live05
|0.11 × 257
|
FXCM-GBPReal01
|0.13 × 16
|
Tickmill-Live
|0.14 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 167
|
RoboForex-ECN-3
|0.21 × 7126
|
TTCM-Live3
|0.30 × 367
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
212%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
133
90%
1 012
72%
94%
3.52
56.91
USD
USD
43%
1:200