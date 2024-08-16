SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Good Gain with very low Risk
Steven Brian Cahaya

Good Gain with very low Risk

Steven Brian Cahaya
0 recensioni
Affidabilità
133 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 212%
FBS-Real-5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 012
Profit Trade:
730 (72.13%)
Loss Trade:
282 (27.87%)
Best Trade:
9 002.50 USD
Worst Trade:
-16 627.29 USD
Profitto lordo:
80 405.71 USD (66 232 pips)
Perdita lorda:
-22 815.33 USD (81 558 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (49 750.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49 750.17 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
93.88%
Massimo carico di deposito:
33.77%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
539 (53.26%)
Short Trade:
473 (46.74%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
56.91 USD
Profitto medio:
110.14 USD
Perdita media:
-80.91 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-601.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 777.53 USD (2)
Crescita mensile:
5.88%
Previsione annuale:
73.74%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 566.31 USD
Massimale:
16 777.53 USD (39.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.74% (16 777.53 USD)
Per equità:
42.59% (27 957.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 835
AUDUSD 80
archived 68
XAUUSD 12
USDCHF 5
GBPJPY 4
USDJPY 3
AUDNZD 2
XBRUSD 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.8K
AUDUSD 3.5K
archived 52K
XAUUSD -72
USDCHF 17
GBPJPY 22
USDJPY 21
AUDNZD 15
XBRUSD 5
AUDCAD 83
USDCAD 1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -26K
AUDUSD 6.9K
archived 0
XAUUSD 983
USDCHF -66
GBPJPY 2.3K
USDJPY 256
AUDNZD 48
XBRUSD 10
AUDCAD 112
USDCAD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 002.50 USD
Worst Trade: -16 627 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49 750.17 USD
Massima perdita consecutiva: -601.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real4
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
JAFX-Real3
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
XMUK-Real 19
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 7
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 13
ICMarkets-Live05
0.11 × 257
FXCM-GBPReal01
0.13 × 16
Tickmill-Live
0.14 × 7
Pepperstone-Edge07
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 167
RoboForex-ECN-3
0.21 × 7126
TTCM-Live3
0.30 × 367
181 più
Non ci sono recensioni
2025.11.03 17:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.03 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
