Trade:
370
Profit Trade:
209 (56.48%)
Loss Trade:
161 (43.51%)
Best Trade:
96.28 AUD
Worst Trade:
-36.84 AUD
Profitto lordo:
2 416.32 AUD (159 170 pips)
Perdita lorda:
-1 610.76 AUD (105 531 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (336.52 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
336.52 AUD (13)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
3.64%
Massimo carico di deposito:
4.66%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
223 (60.27%)
Short Trade:
147 (39.73%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
2.18 AUD
Profitto medio:
11.56 AUD
Perdita media:
-10.00 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-76.72 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-76.72 AUD (7)
Crescita mensile:
7.91%
Previsione annuale:
95.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.68 AUD
Massimale:
117.88 AUD (19.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.17% (85.48 AUD)
Per equità:
9.85% (47.71 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|370
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|613
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.28 AUD
Worst Trade: -37 AUD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +336.52 AUD
Massima perdita consecutiva: -76.72 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.21 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|1.47 × 450
|
ICMarketsSC-Live05
|1.63 × 379
|
ICMarketsSC-Live03
|1.66 × 1692
|
EightcapLtd-Real2
|2.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|2.04 × 415
|
ICMarketsSC-Live20
|2.04 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|2.12 × 2507
|
FXChoice-Pro Live
|2.17 × 30
|
ICMarketsSC-Live07
|2.38 × 1318
|
ICMarketsSC-Live09
|2.65 × 1763
|
Tickmill-Live04
|2.86 × 56
