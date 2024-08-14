SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden System 2
Anton Rybin

Golden System 2

Anton Rybin
0 recensioni
Affidabilità
169 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 448%
ICMarketsSC-Live27
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
370
Profit Trade:
209 (56.48%)
Loss Trade:
161 (43.51%)
Best Trade:
96.28 AUD
Worst Trade:
-36.84 AUD
Profitto lordo:
2 416.32 AUD (159 170 pips)
Perdita lorda:
-1 610.76 AUD (105 531 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (336.52 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
336.52 AUD (13)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
3.64%
Massimo carico di deposito:
4.66%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
223 (60.27%)
Short Trade:
147 (39.73%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
2.18 AUD
Profitto medio:
11.56 AUD
Perdita media:
-10.00 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-76.72 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-76.72 AUD (7)
Crescita mensile:
7.91%
Previsione annuale:
95.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.68 AUD
Massimale:
117.88 AUD (19.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.17% (85.48 AUD)
Per equità:
9.85% (47.71 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 613
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.28 AUD
Worst Trade: -37 AUD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +336.52 AUD
Massima perdita consecutiva: -76.72 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 14
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
MEXAtlantic-Real
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 8
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.21 × 53
ICMarketsSC-Live22
1.47 × 450
ICMarketsSC-Live05
1.63 × 379
ICMarketsSC-Live03
1.66 × 1692
EightcapLtd-Real2
2.00 × 1
DooPrime-Live 2
2.04 × 415
ICMarketsSC-Live20
2.04 × 23
ICMarketsSC-Live08
2.12 × 2507
FXChoice-Pro Live
2.17 × 30
ICMarketsSC-Live07
2.38 × 1318
ICMarketsSC-Live09
2.65 × 1763
Tickmill-Live04
2.86 × 56
50 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 03:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 08:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden System 2
30USD al mese
448%
0
0
USD
986
AUD
169
100%
370
56%
4%
1.50
2.18
AUD
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.