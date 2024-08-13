SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Blessed Trader
Jeremy Lloyd Dancer

Blessed Trader

Jeremy Lloyd Dancer
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 49%
ThinkMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
350
Kârla kapanan işlemler:
186 (53.14%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (46.86%)
En iyi işlem:
125.75 USD
En kötü işlem:
-66.00 USD
Brüt kâr:
2 686.46 USD (92 774 pips)
Brüt zarar:
-2 322.56 USD (84 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (210.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.77 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
10.57%
Maks. mevduat yükü:
28.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
118 (33.71%)
Satış işlemleri:
232 (66.29%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
14.44 USD
Ortalama zarar:
-14.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-238.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-238.31 USD (9)
Aylık büyüme:
1.00%
Yıllık tahmin:
12.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.73 USD
Maksimum:
341.66 USD (16.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.30% (45.96 USD)
Varlığa göre:
7.44% (13.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDx 175
GBPJPYx 39
EURUSDx 27
USDJPYx 25
GBPUSDx 21
AUDUSDx 12
EURGBPx 11
USDCHFx 7
US30 6
USDCADx 6
AUDJPYx 6
SPX500 5
EURCHFx 4
NZDUSDx 3
GBPAUDx 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDx 475
GBPJPYx 35
EURUSDx -98
USDJPYx -123
GBPUSDx 114
AUDUSDx -20
EURGBPx 48
USDCHFx -66
US30 -6
USDCADx -22
AUDJPYx -26
SPX500 31
EURCHFx 10
NZDUSDx 7
GBPAUDx 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDx 10K
GBPJPYx -10
EURUSDx 859
USDJPYx -4.4K
GBPUSDx 4.6K
AUDUSDx -212
EURGBPx 1K
USDCHFx -1.2K
US30 -5.9K
USDCADx -129
AUDJPYx -1.6K
SPX500 3.1K
EURCHFx 341
NZDUSDx 295
GBPAUDx 509
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.75 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +210.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -238.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

To join my private group please go to: https://www.strive2b1fx.com/packages

To follow me on Facebook-  https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx

To learn more about my program watch this: https://youtu.be/dC9r8O0rpno&nbsp


İnceleme yok
2025.07.08 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 15:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 05:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 04:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 04:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 11:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 09:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Blessed Trader
Ayda 75 USD
49%
0
0
USD
193
USD
59
0%
350
53%
11%
1.15
1.04
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.