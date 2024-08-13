SegnaliSezioni
Jeremy Lloyd Dancer

Blessed Trader

Jeremy Lloyd Dancer
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2024 49%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
350
Profit Trade:
186 (53.14%)
Loss Trade:
164 (46.86%)
Best Trade:
125.75 USD
Worst Trade:
-66.00 USD
Profitto lordo:
2 686.46 USD (92 774 pips)
Perdita lorda:
-2 322.56 USD (84 860 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (210.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.77 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
10.57%
Massimo carico di deposito:
28.65%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
118 (33.71%)
Short Trade:
232 (66.29%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
14.44 USD
Perdita media:
-14.16 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-238.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-238.31 USD (9)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
12.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.73 USD
Massimale:
341.66 USD (16.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.30% (45.96 USD)
Per equità:
7.44% (13.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDx 175
GBPJPYx 39
EURUSDx 27
USDJPYx 25
GBPUSDx 21
AUDUSDx 12
EURGBPx 11
USDCHFx 7
US30 6
USDCADx 6
AUDJPYx 6
SPX500 5
EURCHFx 4
NZDUSDx 3
GBPAUDx 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDx 475
GBPJPYx 35
EURUSDx -98
USDJPYx -123
GBPUSDx 114
AUDUSDx -20
EURGBPx 48
USDCHFx -66
US30 -6
USDCADx -22
AUDJPYx -26
SPX500 31
EURCHFx 10
NZDUSDx 7
GBPAUDx 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDx 10K
GBPJPYx -10
EURUSDx 859
USDJPYx -4.4K
GBPUSDx 4.6K
AUDUSDx -212
EURGBPx 1K
USDCHFx -1.2K
US30 -5.9K
USDCADx -129
AUDJPYx -1.6K
SPX500 3.1K
EURCHFx 341
NZDUSDx 295
GBPAUDx 509
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.75 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +210.96 USD
Massima perdita consecutiva: -238.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Blessed Trader
75USD al mese
49%
0
0
USD
193
USD
59
0%
350
53%
11%
1.15
1.04
USD
22%
1:500
