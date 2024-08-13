- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
350
Profit Trade:
186 (53.14%)
Loss Trade:
164 (46.86%)
Best Trade:
125.75 USD
Worst Trade:
-66.00 USD
Profitto lordo:
2 686.46 USD (92 774 pips)
Perdita lorda:
-2 322.56 USD (84 860 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (210.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.77 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
10.57%
Massimo carico di deposito:
28.65%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
118 (33.71%)
Short Trade:
232 (66.29%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
14.44 USD
Perdita media:
-14.16 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-238.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-238.31 USD (9)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
12.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.73 USD
Massimale:
341.66 USD (16.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.30% (45.96 USD)
Per equità:
7.44% (13.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|175
|GBPJPYx
|39
|EURUSDx
|27
|USDJPYx
|25
|GBPUSDx
|21
|AUDUSDx
|12
|EURGBPx
|11
|USDCHFx
|7
|US30
|6
|USDCADx
|6
|AUDJPYx
|6
|SPX500
|5
|EURCHFx
|4
|NZDUSDx
|3
|GBPAUDx
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDx
|475
|GBPJPYx
|35
|EURUSDx
|-98
|USDJPYx
|-123
|GBPUSDx
|114
|AUDUSDx
|-20
|EURGBPx
|48
|USDCHFx
|-66
|US30
|-6
|USDCADx
|-22
|AUDJPYx
|-26
|SPX500
|31
|EURCHFx
|10
|NZDUSDx
|7
|GBPAUDx
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDx
|10K
|GBPJPYx
|-10
|EURUSDx
|859
|USDJPYx
|-4.4K
|GBPUSDx
|4.6K
|AUDUSDx
|-212
|EURGBPx
|1K
|USDCHFx
|-1.2K
|US30
|-5.9K
|USDCADx
|-129
|AUDJPYx
|-1.6K
|SPX500
|3.1K
|EURCHFx
|341
|NZDUSDx
|295
|GBPAUDx
|509
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125.75 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +210.96 USD
Massima perdita consecutiva: -238.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
To join my private group please go to: https://www.strive2b1fx.com/packages
To follow me on Facebook- https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx
To learn more about my program watch this: https://youtu.be/dC9r8O0rpno 
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
49%
0
0
USD
USD
193
USD
USD
59
0%
350
53%
11%
1.15
1.04
USD
USD
22%
1:500